Agreden al influencer 'Cocituber' en Comillas por una mala reseña que publicó hace cuatro años

El popular creador de contenido gastronómico abulense Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como 'Cocituber', ha denunciado haber sido víctima de una violenta agresión en pleno centro de la localidad cántabra de Comillas.

Según ha relatado el propio influencer a través de varios vídeos difundidos en su perfil de Instagram, los hechos se desencadenaron mientras paseaba grabando imágenes del municipio y fue abordado por la espalda por los responsables de un establecimiento hostelero de la zona.

El motivo del ataque se remonta a una crítica gastronómica que Ortega publicó hace tres o cuatro años sobre un negocio local catalogado habitualmente en prensa y plataformas de reseñas como uno de los peores de España.

Ortega ha explicado que en su día se limitó a dar una opinión sincera sobre la mala calidad del servicio y de la comida, una valoración que los agresores no olvidaron.

"Un tío enorme me agarró del cuello con todas sus fuerzas, me empezó a llamar de todo, me pegó un puñetazo en la espalda y me tiró al suelo", ha detallado el influencer, quien ha precisado que la intervención de su primo fue determinante para evitar consecuencias aún mayores cuando varias personas salieron tras él.

Tras la agresión, el gastronómico abulense acudió a un centro sanitario para recibir atención médica por los golpes sufridos, especialmente en la zona del cuello.

"El tío me quería matar", afirma el crítico gastronómico.

Con el parte de lesiones en la mano, el conocido 'Cocituber' se trasladó a las dependencias de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia y aportar las grabaciones de lo sucedido, así como los testimonios de dos personas que presenciaron la escena.

"Estoy muy nervioso, no entiendo nada, creo que no me lo merezco", ha sentenciado visiblemente afectado el creador de contenido, dejando el caso en manos de las fuerzas de seguridad.