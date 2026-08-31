El Alberche-Tiétar continúa su reconstrucción tras el terrible incendio: más de 5 millones en un “proceso largo”

La consejera de Medio Ambiente y Energía se reúne con los alcaldes de las localidades afectadas para trasladarles el compromiso del Gobierno autonómico con el plan de recuperación de la zona. Cedida

La Junta de Castilla y León ha movilizado ya más de 5,1 millones de euros para poner en marcha las primeras actuaciones de recuperación en los municipios afectados por el incendio forestal del Alberche-Tiétar, en la provincia de Ávila.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo en Piedralaves con una veintena de alcaldes y representantes de las localidades afectadas para conocer sus necesidades y explicar las medidas que ya se están ejecutando sobre el terreno.

“Vamos a estar al lado de los pueblos del Alberche-Tiétar durante todo el proceso de recuperación”, ha asegurado González Corral.

Además ha destacado que la Junta está trabajando en coordinación con los ayuntamientos para decidir las actuaciones prioritarias.

La principal inversión aprobada hasta ahora es un contrato de emergencia de 2 millones de euros para ejecutar trabajos hidrológico-forestales destinados a frenar la erosión del terreno y evitar el arrastre de cenizas y sedimentos tras el incendio.

Las actuaciones incluirán la reparación de pistas forestales, pasos de agua y puntos de suministro, además de trabajos para proteger el suelo, como la trituración de árboles quemados para crear una capa protectora, el extendido de paja y la construcción de fajinas, albarradas y diques de retención.

Estos trabajos se suman a las primeras intervenciones que ya se están desarrollando en la zona, como la retirada de árboles quemados de caminos y sendas de uso público para garantizar la seguridad y permitir el tránsito.

La Junta prepara además un plan de recuperación y restauración de las zonas quemadas que determinará las actuaciones prioritarias en los próximos años y definirá también la estrategia para la recuperación de la vegetación y el paisaje.

La redacción de este plan ha sido encargada a SOMACyL dentro de un contrato de 1,5 millones de euros que incluye también la planificación de la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios en el conjunto de Castilla y León.

“La recuperación tras un incendio de esta magnitud no se puede abordar de forma improvisada”, ha señalado la consejera.

“Hay que actuar ahora sobre la erosión y la estabilidad del suelo, pero también planificar la recuperación de la vegetación y del paisaje para los próximos años”.

Prioridad para retirar la madera quemada

Otra de las actuaciones consideradas prioritarias es la extracción de la madera quemada de los montes, especialmente la de pino que pueda generar problemas fitosanitarios en las masas forestales próximas.

La Consejería ya ha aprobado una orden para agilizar estos trabajos y simplificar los trámites para los propietarios.

El objetivo es retirar antes del 31 de marzo de 2027 la mayor cantidad posible del material cuya extracción sea obligatoria, aunque el plazo general para realizar los trabajos se prolongará hasta marzo de 2028.

En los montes catalogados de utilidad pública, los servicios territoriales de Medio Ambiente trabajan ya en la preparación de los lotes y de las condiciones técnicas para facilitar la retirada de la madera.

Abastecimiento de agua

La recuperación de los sistemas de abastecimiento y depuración dañados por el incendio contará con una inversión de 1,63 millones de euros.

Las obras, que deberán estar finalizadas antes del 30 de noviembre, afectarán a varias de las localidades de la comarca.

Los trabajos contemplan la restauración de captaciones, la ejecución de sondeos, la renovación de tuberías y arquetas, la reposición de bombas averiadas y la construcción de nuevas conexiones.

También se transformarán algunas captaciones superficiales en subterráneas para reducir el riesgo de contaminación.

Durante el incendio también fue necesario realizar actuaciones urgentes para garantizar el suministro de agua, entre ellas la reparación de una tubería en la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo, y el reparto de agua mediante cisternas en El Barraco y El Tiemblo.

Nuevos contenedores en los municipios afectados

La Junta también ha intervenido en la recuperación de los servicios municipales. En materia de residuos, ya se han adquirido y distribuido 106 contenedores de basura en siete municipios afectados, a los que se sumarán otros 18 en los próximos días.

La inversión en esta actuación ronda los 25.000 euros.

“Estamos actuando ya sobre las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo estamos preparando la recuperación a medio y largo plazo”, ha afirmado González Corral.

La consejera ha reconocido que la recuperación de la comarca será un proceso prolongado.

“Tenemos por delante un proceso largo, pero tenemos muy claro el compromiso de la Junta con esta comarca”, ha concluido. “Vamos a acompañar a los municipios durante todo el proceso de recuperación”.