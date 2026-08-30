El Festival Internacional de Circo de Castilla y León concluye tras recibir 55.000 espectadores

Una representación del Festival Internacional de Circo de Castilla y León en Ávila Rmestudios ICAL

El XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co 2026, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, concluye tras cuatro jornadas de celebración que suman 225 actividades de artes escénicas en la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia y superan los 55.000 espectadores.

Fuentes de la Consejería señalaron que se han llenado los disponibles, este año prácticamente todos de libre acceso dentro de la apuesta por nuevos espectáculos de medio y gran formato, de calidad contrastada y con representación de todas las disciplinas circenses: malabares, equilibrios, aéreos, clown y acrobacias.

Es importante destacar este año la alta participación del público dentro de los espectáculos, que ha sido muy notable, lo que ofrece un dato importante que avala la programación que se ha desarrollado.

En su visita al Festival, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, recordó que el Festival ha aumentado un diez por ciento su presupuesto para mejorar en calidad y variedad de espectáculos, apostando por la innovación y el talento en la creación artística con propuestas y montajes novedosos.

Este año la programación contó con 26 compañías -diez internacionales- con representación de 13 países: Francia, Grecia, Portugal, Bélgica, Ucrania, Hungría, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Japón y España).

Además, desde la Junta y en colaboración con la Diputación de Ávila se ha hecho un esfuerzo especial en la extensión del Festival, para llegar a Piedrahita, Casavieja, Madrigal de las Altas Torres, Burgohondo, El Arenal, Mombeltrán y Navalperal de Pinares.

Estos municipios han podido disfrutar de variados espectáculos de artes escénicas, fomentando el turismo en las localidades que han acogido los espectáculos y sus entornos cercanos, apoyando de esta manera a localidades que este año se han visto afectadas por los incendios.

Cir&Co 2026 concluye esta noche con el espectáculo, estreno en España, ‘Karkaäns’ de la compañía francesa Cir. Cirque Asymétrik; un espectáculo itinerante de circo contemporáneo en el que confluyen circo, teatro y música, previsto para las 22 horas desde el Paseo de San Vicente.