Vecinos de Piedrahita claman por un "agua digna", mientras la alcaldesa critica a quienes "intentan sacar rédito político"

Centenares de vecinos de Piedrahita (Ávila) se han concentrado hoy en la Plaza de España del municipio para protestar por los problemas de suministro en el servicio municipal de agua.

Bajo el lema ‘Piedrahita y alrededores por un agua digna’ los vecinos se han movilizado exigiendo “soluciones reales, un servicio estable y agua de calidad para todos”.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que se ha pedido una moratoria en la licitación “antes de comprometer diez años de gestión”.

Todo ello después de que Por Ávila y el Partido Popular aprobaran hace unas semanas el pliego de condiciones para la gestión del agua, que se ha ido prorrogando tras caducar el contrato actual.

Por su parte, la alcaldesa, María del Carmen Zafra, ha manifestado su compromiso de seguir trabajando en la resolución definitiva de las deficiencias “estructurales” que padece la localidad mediante la licitación de un nuevo contrato de gestión del agua.

Zafra ha criticado además la postura de quienes intentan “sacar rédito político a base de difundir falsedades y a jugar con la inquietud de la población”.

En relación con el estado administrativo del servicio, la regidora ha aclarado que la prórroga del contrato actual, ya caducado, se aprobó con el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno municipal.

Asimismo, la primera edil ha recordado que durante la fase de exposición pública del expediente ningún grupo político ni vecino presentó alegaciones o enmiendas al proceso.

El nuevo pliego de condiciones técnicas, que asegura se ha elaborado tras recabar el asesoramiento de una empresa especializada, fijará una inversión mínima obligatoria que las empresas licitadoras podrán mejorar en sus ofertas.

Según ha explicado en un comunicado, entre las novedades técnicas proyectadas destaca la actualización del sistema de información geográfica, una herramienta indispensable para cartografiar la red actual e identificar las actuaciones necesarias tras las sucesivas ampliaciones realizadas a lo largo de las décadas.