Una vaquilla se cuela en el Ayuntamiento de Candeleda y un joven tiene que refugiarse detrás de la puerta

Imagen de la vaquilla en el momento que se coló en el Ayuntamiento de Candeleda y un joven se refugia detrás de la puerta. Carlos Montesino Ayuntamiento de Candeleda

Ha sido una de las imágenes que han dejado las fiestas de San Bernardo 2026 en Candeleda (Ávila), donde una vaquilla ha protagonizado el momento viral tras colarse en las dependencias de la Casa Consistorial.

Es tradición que las puertas del Ayuntamiento de Candeleda se queden abiertas durante la celebración del encierro y la capea con vaquillas.

Los hechos que aparecen en el vídeo viral, que ha sido compartido por el propio alcalde de la localidad, Carlos Montesino, ocurrieron el pasado sábado, 22 de agosto.

El animal se coló en las dependencias del Ayuntamiento después de ser incitado por los mozos y mozas presentes. Uno de ellos, sin embargo, no tuvo el margen suficiente para moverse hasta un lugar seguro y quedó justo detrás de la puerta.

"Un mozo buscó refugio detrás de la puerta consistorial y permaneció inmóvil mientras la vaquilla le observaba atentamente", explica el primer edil en redes sociales.

Gracias a que el joven permaneció sin moverse, el hecho no fue más allá de un contacto visual hasta que la vaquilla abandonó el Ayuntamiento alentada por otros mozos que la llamaban desde el exterior.

"Una anécdota", explica Montesino que ha sido este momento de las fiestas en Candeleda. Asimismo, confirma que el animal no provocó daños materiales ni personales durante su incursión en las instalaciones municipales.

El vídeo acumula ya casi 40.000 visitas en Instagram, en una imagen que habitualmente siempre coloca a Candeleda entre las publicaciones virales del verano.