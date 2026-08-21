Sangre y un fuerte grito: un escalador sufre una grave caída tras ceder un bloque de roca en Los Galayos

La Guardia Civil, a través de efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Benemérita de Arenas de San Pedro, han auxiliado en la tarde del jueves a un escalador que sufrió un grave accidente en el paraje de Los Galayos, en la Sierra de Gredos.

Todo tras ceder un bloque de roca en la reunión a la que intentaba anclarse en unos hechos que se produjeron sobre las 15:50 horas del 20 de agosto.

Fue entonces cuando tres especialistas del GREIM que se encontraban realizando prácticas de entrenamiento técnico en la zona de la Punta Macario (Canal de los Cobardes) presenciaron el accidente.

Todo después de escuchar un fuerte grito seguido de un importante desprendimiento de piedras en una pared próxima.

El escalador se precipitó al ceder el bloque de roca sobre el que se encontraba, quedando suspendido e inerte de la cuerda de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, los especialistas del GREIM actuaron de inmediato. Tras completar los metros finales de la vía que estaban realizando, alcanzaron la cumbre, única vía de salida posible en ese momento, y dieron aviso a la central de emergencias.

A continuación, iniciaron un rápido descenso, combinando el desplazamiento a pie y técnicas de rápel, recorriendo en aproximadamente 20 minutos un desnivel de 250 metros hasta alcanzar al accidentado, alrededor de las 16:20 horas.

A su llegada, el escalador se encontraba consciente, aunque presentaba síntomas compatibles con un neumotórax y un principio de síndrome del arnés, una situación de riesgo que puede producirse tras permanecer suspendido durante un periodo prolongado.

Los especialistas procedieron de inmediato a descolgar al accidentado, colocarlo en una posición segura y realizar las primeras actuaciones encaminadas a estabilizar sus constantes vitales mientras se esperaba la llegada de los medios de evacuación.

Finalmente, a las 17:37 horas, el helicóptero de rescate gestionado a través de Emergencias 112, accedió a la zona y realizó la evacuación del herido para su traslado a un centro hospitalario.

La coincidencia de los especialistas del GREIM en la zona, su conocimiento del terreno y la rápida intervención tras producirse el accidente resultaron determinantes para proporcionar una asistencia inmediata al escalador y facilitar su posterior evacuación.