Doble alegría en la provincia de Ávila con La Primitiva: un pueblo y la capital se llevan miles de euros
Con sendos premios de segunda categoría de cinco aciertos y el complementario.
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El sorteo de La Primitiva de este jueves, 20 de agosto, no ha dejado acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de dicha categoría va a poder ganar 2.300.000,00 euros.
De primera categoría, con seis aciertos, sí existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
El sorteo ha dejado premios de segunda categoría con cinco aciertos y el complementario en Castilla y León.
En concreto en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo y en la número 8 de Ávila capital. Los agraciados se van a llevar un premio de 35.328,06 euros.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números 37-22-20-45-09-01. El complementario ha sido el 2 y el reintegro el 9. El Joker ha correspondido al 7223901.