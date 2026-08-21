Doble alegría en la provincia de Ávila con La Primitiva: un pueblo y la capital se llevan miles de euros

Imagen de la administración que ha dado el premio en Arévalo. Fotografía: SELAE.

El sorteo de La Primitiva de este jueves, 20 de agosto, no ha dejado acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de dicha categoría va a poder ganar 2.300.000,00 euros.

De primera categoría, con seis aciertos, sí existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo ha dejado premios de segunda categoría con cinco aciertos y el complementario en Castilla y León.

En concreto en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo y en la número 8 de Ávila capital. Los agraciados se van a llevar un premio de 35.328,06 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 37-22-20-45-09-01. El complementario ha sido el 2 y el reintegro el 9. El Joker ha correspondido al 7223901.