El Grupo de Rescate auxilia a un escalador grave tras caerle una roca en la cabeza en Gredos

El Torreón de los Galayos en la Sierra de Gredos. Comunicación JCyL.

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León y los miembros del Greim de la Guardia Civil han auxiliado este jueves a un escalador de unos 20 años que resultó herido de gravedad tras caerle una roca en la cabeza mientras escalaba en el Torreón de los Galayos, dentro del término municipal de Guisando (Ávila), en la Sierra de Gredos.

La llamada de alerta se recibió en la sala del 1-1-2 pasadas las 15:55 horas. Los compañeros del joven informaron de que la víctima se encontraba consciente pero con fuertes dolores en la primera reunión de la vía Sur clásica.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se movilizó de inmediato el helicóptero de rescate con dos especialistas —uno de ellos enfermero—, al tiempo que se avisaba a la Guardia Civil, que contaba con agentes del Greim realizando prácticas en las inmediaciones.

Las complicadas condiciones meteorológicas dificultaron el vuelo del helicóptero de la Junta, lo que obligó a los rescatadores a desembarcar en un punto cercano y continuar a pie cargando con una camilla.

Tras ser descolgado por el GREIM, la enfermera del equipo estabilizó e inmovilizó al joven.

Ambas Unidades colaboraron para portear a la víctima unos 100 metros por la canal hasta un punto despejado, desde donde fue izado en grúa doble al helicóptero para su evacuación a Arenas de San Pedro y posterior traslado en UVI móvil al Hospital de Talavera de la Reina.

El resto del operativo acompañó a pie a los otros dos montañeros en el descenso.