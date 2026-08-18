Una reyerta en un bar de Arévalo acaba con dos hombres heridos con cortes por los cristales de vasos rotos

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil de Ávila por la noche. Archivo

Dos hombres han resultado heridos en una reyerta en un establecimiento hostelero de la plaza del Arrabal, en Arévalo (Ávila), en la noche de este pasado lunes, 17 de agosto.

Según las primeras informaciones, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 22:03 horas solicitando asistencia sanitaria para un hombre de unos 40 años que había resultado herido por arma blanca en una pierna.

Sin embargo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila consultadas por este periódico señalan que los cortes fueron producidos por los cristales de vasos rotos durante la pelea, resultando ambos implicados heridos.

Precisamente, desde la Guardia Civil inciden en que no se utilizó ningún arma blanca durante el altercado y han precisado que ninguno de los dos hombres ha sido detenido.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local de Arévalo y a los servicios de emergencias de Sacyl, que movilizaron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, al menos uno de los hombres fue trasladado hasta el Complejo Asistencial de Ávila en la ambulancia de soporte vital básico.