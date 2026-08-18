Un notable número de llamadas alerta de humo en Urraca-Miguel por el incendio de un centro de residuos

El Centro de Emergencias 112 ha informado de que a las 19:26 horas de esta tarde de martes, 18 de agosto, la sala de operaciones ha comenzado a recibir un notable número de llamadas alertando de humo en la población de Urraca-Miguel, en el término municipal de Ávila.

Como han añadido las mismas fuentes, se trata de un incendio de un centro de tratamiento de residuos.

Se ha dado aviso a los Bomberos de Ávila, a Medio Ambiente, a la Policía Local de Ávila y también a la Policía Nacional.

El 112 ha añadido que se ha avisado también al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordina el incidente.