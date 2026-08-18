Imagen del incendio.

Imagen del incendio. Fotografía: MeteoÁvila.

Ávila

Un notable número de llamadas alerta de humo en Urraca-Miguel por el incendio de un centro de residuos

La alerta la ha recibido la Sala de Operaciones a las 19:26 horas de esta tarde de martes, 18 de agosto.

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El Centro de Emergencias 112 ha informado de que a las 19:26 horas de esta tarde de martes, 18 de agosto, la sala de operaciones ha comenzado a recibir un notable número de llamadas alertando de humo en la población de Urraca-Miguel, en el término municipal de Ávila.

Como han añadido las mismas fuentes, se trata de un incendio de un centro de tratamiento de residuos.

Medios de extinción trabajando sobre el terreno en el incendio de Hermisende.

Se ha dado aviso a los Bomberos de Ávila, a Medio Ambiente, a la Policía Local de Ávila y también a la Policía Nacional.

El 112 ha añadido que se ha avisado también al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordina el incidente.