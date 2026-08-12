Rescate aéreo en Gredos: auxilian a una mujer accidentada en la bajada hacia la Laguna Grande

Un traspié en plena montaña que ha obligado a desplegar un operativo por aire.

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado este miércoles a una senderista de unos 40 años que sufrió una lesión en la rodilla cuando bajaba hacia la Laguna Grande de Gredos, en el término de Navalperal de Tormes (Ávila).

La mujer, que realizaba la ruta acompañada por otras tres personas, se hizo daño cerca de la Fuente de los Cavadores y quedó totalmente imposibilitada para seguir caminando en una zona de acceso complicado.

El aviso saltó pasadas las diez de la mañana en el 1-1-2, activando de inmediato el helicóptero de rescate con dos especialistas a bordo, entre ellos una enfermera.

Al llegar sobre la zona, el piloto mantuvo la aeronave en vuelo estacionario para dejar caer al equipo en tierra.

Tras examinar a la herida y colocarle una férula en la pierna, los rescatadores la izaron al aparato mediante una maniobra de grúa con triángulo de evacuación.

La nave puso rumbo al helipuerto de Hoyos del Espino. Allí aguardaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que se encargó de llevarla directamente al centro sanitario para atender la lesión.