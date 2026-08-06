La Junta diseña con los cotos de caza de Ávila un plan de ayudas para recuperar la fauna tras el incendio de Burgohondo

Reunión de la Junta de Castilla y León con los cotos de Caza de Ávila. Comunicación JCyL.

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se ha sentado hoy en el Ayuntamiento de El Barraco con los responsables de los cotos de caza calcinados por el fuego de Burgohondo.

En la reunión, encabezada por el director general de Caza, Ignacio de la Fuente, y el responsable del ITACyL, David González, la Junta ha acordado mano a mano con alcaldes y la Federación de Caza las líneas maestras del paquete de ayudas que buscará devolverle la vida al monte y a la fauna de la zona.

El plan forma parte de la batería de medidas urgentes tras los incendios de este verano.

Una de las decisiones más destacadas es que los cotos que hayan perdido más de la mitad de su terreno por el fuego no tendrán que pagar las tasas de matrícula de la temporada 2026-2027.

Además, se financiará la colocación de nuevos comederos y bebederos, siembras de otoño para dar de comer a los animales y la reparación de los vados de agua, vallas y carteles dañados.

Durante la sesión, los representantes locales y cinegéticos expresaron su agradecimiento al Servicio Territorial por la inmediata distribución de paja, forraje, grano, agua y abrevaderos móviles tras la emergencia.

Este dispositivo de urgencia, abastecido por la Junta y desplegado con la colaboración desinteresada de redes de cazadores voluntarios, ha garantizado el sustento de las explotaciones ganaderas y la supervivencia de la fauna autóctona en el territorio.

A medio plazo, la Consejería agilizará la tramitación administrativa de las ayudas para reactivar un sector clave en la economía rural, el comercio y la hostelería de la comarca, evaluando además la autorización de controles poblacionales puntuales de caza mayor para prevenir daños en cultivos de huerta y viñedos.