Rescate de emergencia a un joven parapentista tras un aterrizaje accidentado en Tórtoles

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha rescatado esta tarde a un parapentista de unos 30 años que resultó herido tras sufrir un accidente.

Un incidente que ocurrió durante el aterrizaje en una pradera situada entre las localidades abulenses de Bonilla de la Sierra y Tórtoles.

El 1-1-2 recibió el aviso a las 15:18 horas, en el que se informaba de que el piloto había sufrido un fuerte golpe en la espalda.

Por ello, se estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl para realizar una primera valoración e indicar al alertante cómo atender al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, además de alertar a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila.

Una vez localizado el accidentado, el helicóptero facilitó el acceso de los rescatadores mediante una maniobra de apoyo parcial sobre el terreno.

Tras valorar al herido, el equipo sanitario lo estabilizó e inmovilizó antes de evacuarlo por vía aérea hasta el punto de transferencia acordado con Sacyl en la ciudad de Ávila.

Finalmente, una ambulancia de soporte vital básico trasladó al parapentista al Complejo Asistencial de Ávila para continuar con su atención médica.