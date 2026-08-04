La Junta impulsa la reparación de las infraestructuras dañadas por los incendios: "La prioridad es restablecer la normalidad"

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha visitado hoy las zonas afectadas por los recientes incendios forestales.

El objetivo ha sido conocer sobre el terreno el alcance de los daños e impulsar la recuperación de las infraestructuras viarias, el transporte y las telecomunicaciones.

Durante la jornada, Sanchidrián ha mantenido reuniones de trabajo con los alcaldes de las zonas afectadas en Sotillo de la Adrada y El Tiemblo y ha subrayado que "la prioridad es restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y la conectividad de los territorios afectados, especialmente en el medio rural".

En materia de carreteras, la Junta repondrá la señalización vertical, horizontal y el balizamiento en las vías autonómicas dañadas.

También se reconstruirán elementos anejos, como obras de fábrica y accesos a fincas y explotaciones particulares.

De forma complementaria, se repararán los firmes y los márgenes afectados de la red regional para asegurar una circulación segura.

Entre las vías autonómicas con daños ya detectados figuran la AV-902, la AV-512, la CL-501 y la V-901.

En relación con el transporte público, la Administración autonómica sustituirá los refugios y marquesinas de las líneas de autobús dañadas.

Con esta medida se busca devolver la plena operatividad al servicio y ofrecer condiciones adecuadas a los usuarios.

En el área de telecomunicaciones, se repararán o sustituirán los centros emisores de TDT de gestión autonómica afectados.

Además, se mantendrá la coordinación con las operadoras privadas para agilizar la resolución de averías, a pesar de que la competencia estatal recae en el Gobierno de España.

También se intervendrá en los dispositivos de gestión inteligente de servicios públicos y en la red de sensores del Territorio Rural Inteligente.

Esta infraestructura resulta clave para la monitorización y la prestación eficiente de servicios en los pueblos.

Estas actuaciones forman parte de las medidas extraordinarias aprobadas en el último Consejo de Gobierno de la Junta.

Su finalidad es acelerar la recuperación económica y social de los municipios y reforzar la cohesión territorial de la Comunidad.

Las labores de evaluación de daños y recuperación continúan desarrollándose con intensidad, especialmente en las provincias de Ávila, León y Zamora.