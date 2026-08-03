La Diputación de Ávila agradece la ola de solidaridad tras el devastador incendio y apela al futuro: "No nos olviden"

El presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, ha querido aprovechar el cierre del último pleno de la institución para trasladar un emotivo agradecimiento por la "ola de solidaridad" recibida tras el devastador incendio que ha asolado la provincia.

En sus palabras de reconocimiento, el presidente destacó en primer lugar la implicación del rey Felipe VI, quien mantuvo llamadas telefónicas individuales con cada uno de los alcaldes de los municipios afectados para interesarse por la evolución de la tragedia.

Un gesto de cercanía y cariño hacia las poblaciones dañadas que, según remarcó, ha conmovido a las corporaciones locales y a todos los vecinos.

El presidente ensalzó el trabajo incansable de los profesionales de extinción venidos de Castilla y León, de otros puntos de España y de Europa, así como la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, transportistas y personal de logística.

Del mismo modo, hizo especial hincapié en el "ejército de voluntarios" anónimos que han dedicado su tiempo a preparar alimentos, repartir suministros, atender a los niños en los puntos de acogida o colaborar en las labores de auxilio, formando una red humana clave para mitigar los efectos del siniestro.

No obstante, recordó que las labores en la zona no han concluido, subrayando que las llamas aún no se han extinguido por completo.

Llamamiento al futuro

A pesar del dolor que deja la tragedia en el entorno natural de la provincia, la Diputación ha querido lanzar un mensaje de fortaleza y resiliencia para afrontar la fase de reconstrucción en cuanto se apague la última llama.

El presidente apeló al compromiso de todas las administraciones para cicatrizar las heridas del territorio en honor a las generaciones pasadas y como responsabilidad hacia los jóvenes abulenses.

Finalmente, la institución provincial hizo un llamamiento a la sociedad española e internacional para que no olvide a la provincia en los próximos meses.

Con el objetivo de reactivar la economía y el turismo local, el presidente invitó a la ciudadanía a visitar la tierra abulense para disfrutar de su patrimonio histórico, su gastronomía, su cultura y su riqueza natural.

"Esa solidaridad y nuestra propia fuerza son las semillas de las que surgirá de nuevo la vida donde ahora todo es desolación. Es la tarea que tenemos por delante y no vamos a fallar", concluyó.