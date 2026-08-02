Hallado con vida un ciudadano chino de 72 años tras tres días desaparecido en una intensa búsqueda

La Guardia Civil localiza con vida a un hombre de 72 años desaparecido desde hace tres días en Santiago de Aravalle (Ávila) GC

La Guardia Civil localizó este sábado con vida a un hombre de 72 años y nacionalidad china que permanecía desaparecido desde la mañana del pasado 29 de julio en la localidad abulense de Santiago de Aravalle.

El septuagenario, que presentaba problemas de orientación y diversas dolencias de salud, fue hallado tras tres días de intenso operativo de búsqueda.

El hombre se encontraba alojado junto a sus familiares y un grupo de unas 40 personas en un campamento situado en el municipio.

Según informó la Guardia Civil, fue visto por última vez sobre las 8.45 horas del 29 de julio, aunque la desaparición no fue comunicada hasta la mañana del día siguiente, momento en el que se activó el dispositivo de búsqueda.

La coordinación del operativo se llevó a cabo desde un Puesto de Mando Avanzado instalado en el propio campamento.

Durante tres jornadas, los equipos rastrearon amplias zonas de monte y terrenos de difícil acceso mediante medios terrestres y aéreos.

El desaparecido fue finalmente localizado por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, con el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El hombre se encontraba tendido en las inmediaciones del cruce de la carretera N-110 con la vía que conduce a Gil García.

En plena ola de calor

Tras su localización, los servicios de emergencia le prestaron una primera asistencia antes de evacuarlo a un centro hospitalario.

Presentaba quemaduras provocadas por la prolongada exposición al sol y a las altas temperaturas, además de un delicado estado físico tras permanecer durante varias horas a la intemperie.

En el dispositivo participaron efectivos de los GREIM de El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y Navacerrada, con el apoyo de perros especializados en la búsqueda de personas; el Servicio Aéreo de Madrid y León, el Equipo PEGASO.

También la USECIC de la Comandancia de Ávila; la Unidad Cinológica de Zamora; patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Piedrahita; la Unidad Orgánica de Policía Judicial; efectivos de Protección Civil de El Barco de Ávila y Santa Cruz del Valle, además de numerosos voluntarios de municipios de la zona.