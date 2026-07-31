Isabel Blanco promete a los afectados por el incendio de Ávila que "no van a estar solos": "Estamos con ellos"

Visita de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, al municipio abulense de Navaluenga, este viernes Junta de Castilla y León

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, mantuvo este viernes un encuentro con los alcaldes de los municipios "gravemente" afectados por el incendio de Burgohondo (Ávila), cuyas causas se siguen investigando, para explicar todos los detalles del nuevo plan de recuperación aprobado ayer con hasta 44 medidas y entre 80 o 90 millones de euros.

"No van a estar solos. Estamos con ellos y los vamos a apoyar en todo lo que necesiten", dijo.

Blanco, acompañada por el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, se reunió en Navaluenga con alcaldes de la zona afectada por el fuego ahora que los vecinos desalojados van recuperando la "normalidad" y su "día a día" ya que señaló se enfrentan a una situación emocional "muy difícil".

Por ello, en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco, les transmitió todo el "apoyo" y el "cariño" y destacó que pueden contar con los psicólogos de Protección Civil.

En ese sentido, la vicepresidenta, junto a los directores generales de Vivienda, Medio Natural o Infraestructuras de Medio Ambiente, les presentó las diferentes medidas articuladas por la Junta en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Además, destacó que pretenden también "escucharles" para conocer sus "necesidades" y "demandas" y tratar de "ir más allá".

"Recuperar la normalidad"

Asimismo, Isabel Blanco subrayó el procedimiento de solicitud de las diferentes ayudas o subvenciones va a ser "algo muy sencillo", como recordó ocurrió el pasado año, ya que se han previsto "declaraciones responsables" y "formularios muy fáciles" de rellenar con el objetivo de que estas medidas sean "ágiles" y se puedan ir aprobando en los diferentes consejos de Gobierno.

"Lo importante es recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible", apostilló.

Al respecto, la vicepresidenta recordó que las familias desalojadas, que estén empadronadas en los municipios evacuados, podrán pedir la ayuda de 500 euros como compensación por tener que "salir corriendo" de sus casas, algo que precisó "nada tiene que ver" con la denominada "prioridad nacional" que plantea Vox en la concesión de algunas subvenciones.

Los requisitos, añadió Blanco, son "similares" a los que se aplicaron en la convocatoria del año pasado.

Igualmente, recordó que habrá también fondos para los ayuntamientos que han acogido a los vecinos de otras poblaciones desalojadas como los de Burgohondo, Candeleda o Lanzahíta.

Además, avanzó que a partir del próximo lunes, 3 de agosto, el director general de Vivienda acudirá a la zona para hablar con los afectados y acometer la reconstrucción de aquellas viviendas afectadas "a la mayor brevedad posible".

Por otra parte, Isabel Blanco destacó que se está suministrando ya forraje y paja a los ganaderos y precisó que se están reparando algunas de las infraestructuras de agua dañadas por las llamas, como la bomba de El Tiemblo (Ávila).

"Estamos a su disposición, tanto desde el punto de vista económico con las diferentes líneas de ayudas, pero también desde el punto de vista emocional para lo que necesiten", concluyó.