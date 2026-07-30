Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional en Ávila e insiste en el pacto de Estado: "Es el acuerdo más importante"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves el fin de la emergencia nacional en Ávila y el descenso del incendio de Burgohondo al nivel 2, con el consecuente trasvase del mando operativo del Ejecutivo central a la Junta de Castilla y León.

Sánchez ha insistido en la unidad tanto en la prevención como en la reconstrucción y ha vuelto a mostrar la mano tendida del Gobierno para el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. "Es el más importante acuerdo que necesita nuestro país", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila) tras la reunión del último Cecod de la emergencia nacional.

"Hemos procedido a aceptar la propuesta de pasar a nivel 2 y dejar atrás la emergencia nacional. Es una muy buena noticia que tranquiliza y se cambia de mando operativo pero la presencia de todas las capacidades de la UME y del sistema nacional de Protección Civil van a estar aquí", ha señalado.

Un "razonable éxito"

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "van a seguir estando presentes" pero ha señalado la necesidad de "reorganizar" las capacidades.

Sánchez ha calificado de "razonable éxito" esta primera emergencia nacional y ha destacado "una muy elevada respuesta eficaz" a la envergadura del incendio.

"La emergencia continúa, desescalamos a nivel operativo 2 pero vamos a continuar alerta y pendientes de la evolución del mismo. Es muy gratificante ver como nos hemos unido contra ese enemigo común que era el fuego", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha recordado que estamos "ante una nueva ola de calor que va a durar hasta el domingo" y ha pedido "extremar las precauciones".

"Tenemos temperaturas extremas, extrememos la precaución y la prevención por parte de todos porque muchos incendios son debidos a imprudencias y a la mano del ser humano y eso nos debe hacer reflexionar sobre cómo debemos comportarnos y garantizar la prevención. Este tipo de actos no van a quedar impunes", ha apuntado.