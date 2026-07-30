Mañueco anuncia la aprobación de un plan de 42 medidas para los afectados por los incendios con hasta 90 millones de euros

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), este jueves Rmestudios ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de este jueves de un plan de ayudas para los afectados por los incendios forestales, que constará de 42 medidas y una dotación inicial de unos 80 o 90 millones de euros.

Se destinará principalmente a la provincia de Ávila, aunque también se extenderá a Segovia, Zamora o León.

Mañueco, que ha visitado este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), desde donde se gestiona el fuego de Burgohondo, ya estabilizado, ha reconocido que el presupuesto del plan de apoyo se irá incrementando a lo largo del verano.

Además, el presidente de la Junta ha destacado tres medidas del nuevo plan, las ayudas directas a familias, empresas y ayuntamientos, ya que se prevé conceder 500 euros de apoyo a las familias de los municipios que hayan sido desalojados y 5.500 euros a los negocios o agricultores que hayan sufrido daños por el fuego.

Igualmente, Mañueco ha asegurado que estarán "pendientes" de las inversiones y compensaciones que recibirán los agricultores, apicultores y los que hayan perdido su vivienda.

Además, ha avanzado que la próxima semana comenzarán las visitas a las casas para comenzar con la retirada de los escombros y las labores de reconstrucción.

También, ha subrayado que la Junta protegerá los acuíferos, algo que según ha señalado el presidente, preocupa "mucho" a los alcaldes.

Además, se recuperarán los hábitats y masas forestales que se han visto arrasadas por el avance de las llamas en estas semanas.

En paralelo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que se pondrá en marcha un plan "muy importante" de reactivación económica y de impulso turístico para las comarcas del Alto Tiétar y el Alberche-Pinares (Ávila).

"Desde la Junta nos metemos en la piel de cuantos han sufrido los estragos del fuego", dijo Fernández Mañueco, quien remachó: "Vamos a estar con ellos".

Evolución de los incendios

Igualmente, el presidente de la Junta ha pedido "máxima prudencia" a todas las personas en esta cuarta ola de calor, ya que ha recordado que "todo indica" que el incendio desatado ayer en Fermoselle (Zamora), declarado de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), se ha iniciado por "algún tipo de imprudencia".

"Extrememos la precaución, máxima precaución siempre en el verano, y sobre todo en estos tiempos", ha afirmado.

De esta forma, ha comunicado que tanto en este fuego que afecta a las Arribes del Duero, como los registrados en León, se ha trabajado "bien" durante la noche, pero insistió en que no se puede bajar "la guardia".

También, ha destacado la "estabilización" del incendio de Burgohondo, pero precisó que no abandonarán la zona, sino que van a seguir trabajando "codo con codo" y "unidos en perfecta colaboración y coordinación" con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los dispositivos de otras administraciones.

"Vamos a hacer de esta pelea que tenemos contra el fuego algo que nos fortalezca a todos y poder ser más eficaces. Tanto en la lucha contra el fuego como en las ayudas, en la recuperación de las zonas que han tenido dificultades", ha zanjado.

Las medidas aprobadas

El Consejo de Gobierno ha aprobado una programación de actuaciones destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2026 en Castilla y León.

Además, la Junta ha acordado establecer en el 25% el porcentaje de financiación autonómica que recibirán las entidades locales beneficiarias de las ayudas que convoque el Gobierno por haber sido declaradas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en acuerdo de Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026.

Ayudas a los afectados

Entre las medidas destinadas directamente a las personas y entidades perjudicadas figura una ayuda compensatoria de 500 euros para las familias empadronadas en las localidades afectadas que hayan sido desalojadas de sus viviendas.

Se amplía asimismo la línea de ayudas de emergencia para cubrir los gastos de alojamiento temporal de quienes hayan perdido su recurso habitacional mientras se procede a la reparación o acondicionamiento de sus casas, articulándose estas ayudas a través del Acuerdo Marco vigente de cofinanciación con las entidades locales competentes en materia de servicios sociales.

Los municipios recibirán financiación por los gastos de alojamiento, manutención y atención a las personas desalojadas, así como a los voluntarios y profesionales del operativo de extinción.

Se contemplan también ayudas para reparar los daños en viviendas y edificaciones complementarias anejas, incluida la reconstrucción en casos de destrucción total o inhabitabilidad, siempre que no se encontraran previamente en estado de ruina o abandonadas, así como para la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos que hayan quedado inservibles.

Los ayuntamientos podrán acceder a ayudas para reparar daños en sedes y edificios municipales y en la maquinaria afecta a los servicios de carácter general, con la excepción de las inversiones sobre el ciclo del agua, y para la reposición de contenedores e infraestructuras de gestión de residuos a través de los consorcios provinciales, diputaciones, mancomunidades o los propios ayuntamientos.

En el ámbito del sector primario se establecen compensaciones a agricultores, ganaderos y apicultores por pérdidas de producción, muerte de ganado o pérdida de colmenas mediante baremos objetivos por hectárea, cabeza o colmena.

Así como ayudas para reconstruir, restaurar o rehabilitar instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas que no estuvieran en ruina o abandonadas, y para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales.

Para el tejido productivo se prevén ayudas no reembolsables de 5.500 euros de concesión inmediata a autónomos y pymes con el fin de reforzar su liquidez y solvencia, una línea específica para la creación de empresas que elevará al 75% el porcentaje de ayuda sobre el coste subvencionable en las localidades afectadas.

Y otra para proyectos de inversión de pymes que elevará los porcentajes al 35% para las pequeñas y al 25% para las medianas, con posibles incrementos allí donde la normativa europea lo permita.

Se articulan también líneas de bonificación de préstamos avalados por Iberaval, ayudas a los ayuntamientos para la contratación de desempleados a través del programa Renacel, incentivos en las líneas de contratación y autoempleo, y medidas de apoyo a empresas y trabajadores afectados por Erte, tanto para el mantenimiento del empleo como para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Completan este bloque las ayudas a los ayuntamientos para la recuperación de bienes del patrimonio cultural, las destinadas a la promoción y dinamización del comercio local y las de reconstrucción de negocios de autónomos en los sectores del comercio, la artesanía y los servicios.

Inversiones y actuaciones para la recuperación

En el capítulo de inversiones se incluye la retirada de todos los escombros producidos en inmuebles cualquiera que fuese su uso y destino, incluso cuando estuvieran deshabitados o abandonados.

En materia de abastecimiento de agua y depuración se acometerá la reparación urgente y, en su caso, la reposición de los sistemas de captación, conducción y potabilización, el acondicionamiento de captaciones superficiales para evitar la contaminación por cenizas.

También la ejecución de nuevos sondeos si resulta necesario, el abastecimiento de emergencia mediante cisternas o agua embotellada y la reparación o suministro de equipos dañados.

Para la ganadería se activará el abastecimiento de paja, forraje, pienso, alimento y agua, así como abrevaderos o depósitos móviles, y se impulsará la ejecución inmediata de balsas en los ayuntamientos afectados o incluidos en el perímetro que se determine.

Se procederá a la reparación de caminos rurales priorizando los accesos a explotaciones y cortafuegos, se impulsarán las concentraciones parcelarias solicitadas por los municipios afectados y se facilitará el aprovechamiento inmediato del pasto una vez regenerado, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas de la PAC de 2027 y siguientes.

Se promoverá la contratación urgente de personal en las secciones agrarias comarcales para prestar asesoramiento a agricultores y ganaderos.

En el ámbito cinegético se compensarán las tasas de matrícula de la temporada 2026-2027 a los cotos afectados en más de un cincuenta por ciento de su superficie y se facilitará el aprovechamiento ordinario de la caza mayor contemplado en los planes cinegéticos una vez regenerado el pasto.

Se elaborarán y ejecutarán planes de recuperación de la flora, la fauna y los hábitats afectados, un plan de extracción urgente de la madera y la biomasa quemada para evitar plagas, actuaciones urgentes para garantizar la alimentación y el agua de las especies protegidas y cinegéticas, y planes específicos de apoyo a la recuperación de especies protegidas.

Además, se repondrán las infraestructuras forestales y de uso público dañadas y se elaborarán planes para la mejora de las infraestructuras asociadas al turismo de naturaleza, caza y pesca, junto con planes de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales de las zonas afectadas.

En las carreteras autonómicas se repondrá la señalización y el balizamiento, se reconstruirán los elementos anejos y se reparará el firme y los márgenes dañados, así como los refugios y marquesinas de las líneas de autobuses.

También se repararán o sustituirán los centros emisores de televisión digital terrestre de gestión autonómica y los dispositivos de gestión inteligente de servicios públicos y sensórica del territorio rural inteligente.

En materia de protección civil se impulsarán medidas de prevención de incendios forestales y se proporcionará asistencia psicológica a las personas afectadas.

Por último, se elaborará un plan de revitalización económica del Valle del Alto Tiétar y del Alberche-Pinares con la colaboración de los sectores productivos y de las administraciones del territorio.

Matices de Blanco

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, explicó que el programa sigue la línea del aprobado el pasado año e incluye a los afectados por los incendios registrados en Ávila, Segovia y León, a los que se sumarán los del fuego de Fermoselle (Zamora).

Entre las novedades, las ayudas de 500 euros para familias desalojadas solo podrán solicitarse si los beneficiarios estaban empadronados en el municipio evacuado, por lo que quedan excluidas las segundas residencias.

Los acuerdos se publicarán este viernes junto con los formularios en la web de la Junta. Además, las consultas podrán realizarse a través del teléfono 012.

Por el momento, la Junta tiene contabilizadas 46 localidades desalojadas por los incendios en Ávila, León y Segovia, además de otras once afectadas sin evacuación. El listado permanecerá abierto y se actualizará en función de la evolución de los incendios.