Carlos García se reúne con los pueblos afectados por el incendio en el primer Cecopi bajo el mando de la Junta

Reunión del Cecopi de Ávila, con el presidente de la Diputación Diputación de Ávila

El Cecopi se ha reunido este jueves en Navaluenga por primera vez desde que el incendio ha bajado a nivel 2 y la Junta de Castilla y León ha vuelto a asumir la dirección de la emergencia.

La reunión, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navaluenga, ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, además de los alcaldes de los pueblos afectados por el fuego y representantes de otras administraciones implicadas en el operativo.

Una nueva etapa tras los días más duros

El encuentro marca una nueva etapa en la gestión del incendio después de varios días especialmente duros para muchos municipios de la provincia, con evacuaciones, confinamientos y una fuerte presencia de medios de extinción y emergencias sobre el terreno.

Los alcaldes afectados por el incendio de Burgohondo, en la reunión del Cecopi Diputación de Ávila

Aunque la situación ha mejorado y la emergencia ya no está bajo dirección estatal, las administraciones mantienen la coordinación y el seguimiento de la evolución del fuego, con especial atención a las necesidades de los vecinos y de los municipios que han sufrido sus consecuencias.

La vuelta al nivel 2 supone que la Junta recupera el mando de la emergencia, pero el trabajo continúa tanto en la vigilancia del incendio como en la atención a las zonas afectadas.