El refugio de Najwa Nimri se quema en los incendios y culpa a Díaz Ayuso: es un singular tren de los años 40

Los incendios forestales que desde hace días afectan a distintos puntos de Madrid, Ávila y Toledo también han golpeado de lleno a la actriz Najwa Nimri.

La intérprete ha confirmado que parte de su vivienda del Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, ha resultado dañada por las llamas después de que la zona tuviera que ser desalojada durante el fin de semana por el avance del fuego.

"Se quemó parte de mi casa", escribió la actriz en sus redes sociales, donde también confesó que lleva "cuatro días sin dormir" siguiendo la evolución del incendio.

La vivienda tiene un especial valor sentimental para Nimri, que en distintas entrevistas la ha definido como su refugio frente al ritmo de Madrid.

Se trata de un singular vagón de tren de los años 40, de los que realizaban el trayecto entre París y Lisboa, instalado sobre una finca en el sur de la provincia de Ávila y rehabilitado como vivienda.

En una entrevista para la revista AD, la actriz explicó que había convertido ese espacio en un lugar donde desconectar y disfrutar del entorno natural del Valle del Tiétar.

Se m quemó parte de mi casa !!! Llevo 4 putos días sin dormir y e visto el monte arder pero no es la primera vez !!! Si m siento orgullosa? Mangle vete a tomar por culo ya tenéis llorando a todos los farsantes yo volveré a levantar mi casa — najwa (@Najwa_Nimri) July 26, 2026

El avance del incendio ha provocado que ese refugio también se haya visto afectado. "He visto el monte arder, pero no es la primera vez", lamentó la intérprete en otra de sus publicaciones, reflejando la angustia vivida durante los últimos días.

Pero su testimonio no se quedó en el relato de los daños. Najwa Nimri también aprovechó sus redes sociales para expresar su indignación por la gestión de la emergencia y dirigir duras críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hay que recordar que el fuego se originó en la Comunidad de Madrid y posteriormente pasó a la provincia de Ávila.

La polémica estalló después de que la dirigente autonómica publicara un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios: "Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales... En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más profundo cariño a mis vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos".

La respuesta de la actriz fue inmediata y muy contundente. "Cómeme el rabo", contestó a través de su perfil en la red social X, dejando patente su enfado con la actuación de las administraciones durante la crisis.

En publicaciones posteriores, Nimri insistió en su respaldo a quienes combaten las llamas sobre el terreno y lanzó un mensaje de reconocimiento a los efectivos desplegados.

"Solo confío en los que se están dejando el alma en parar el fuego. Si no peleamos por esto, olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda".

Las declaraciones de la actriz han generado una intensa repercusión en redes sociales en plena lucha contra unos incendios que mantienen en alerta a varias zonas del Valle del Tiétar, uno de los espacios naturales más valiosos del sur de la provincia de Ávila.