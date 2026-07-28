Raquel, afectada por el incendio, denuncia el abandono: "Han dejado que se queme el valle, no hubo medios aéreos"

Una vecina de Casavieja (Ávila), uno de los municipios más afectados por los incendios forestales que siguen activos en España, ha denunciado la falta de medios durante las primeras horas del fuego.

Ha asegurado que los vecinos se sintieron "abandonados" por las administraciones.

Raquel Jiménez, que tuvo que ser desalojada de su vivienda, explicó en el programa 'YAS Verano' de Antena 3 que el incendio comenzó cuando "solamente era matorral" y que, a su juicio, todavía era posible evitar que las llamas arrasaran el valle.

"Todo el valle ha ardido porque no nos han hecho caso en dos días enteros. Han dejado que se queme el valle", lamentó la vecina durante su intervención televisiva.

Según relató, durante las primeras jornadas fueron los propios vecinos quienes intentaron frenar el avance del fuego, aunque, asegura, apenas contaron con apoyo.

"Los grandes incendios se apagan al principio, pero durante los dos primeros días nadie nos ayudó. No hubo ni un medio aéreo", afirmó Jiménez.

Raquel también explicó que su vivienda ha logrado salvarse gracias a la actuación de una de sus vecinas, a la que quiso agradecer su ayuda.

En su opinión, la solidaridad entre los habitantes del municipio ha sido determinante en los momentos más complicados del incendio.

Su testimonio refleja el malestar de parte de los vecinos afectados por el fuego, que reclaman una respuesta más rápida en las primeras horas de la emergencia, cuando consideran que aún era posible contener el avance de las llamas.

Los incendios forestales mantienen una situación crítica en varios puntos del país, especialmente en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, donde miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y decenas de miles de hectáreas han quedado calcinadas.