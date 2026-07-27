El Tiemblo, un pueblo sin agua y aislado por el tremendo incendio: "La situación es caótica, no hay nada abierto"

Una cuadrilla de cinco bomberos segovianos se desplaza a El Tiemblo (Ávila) para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo ICAL

El Tiemblo ha despertado este lunes sumido en una situación que su alcalde, Arturo Varas, no duda en calificar de "caótica".

Con el incendio aún marcando el día a día de la localidad, el municipio afronta ahora una nueva emergencia: la falta de agua potable tras quedar inutilizadas parte de las infraestructuras de abastecimiento.

"Necesitamos agua urgentemente", reclama el regidor. Las llamas han calcinado las tuberías que suministran al municipio y también han averiado una de las bombas del sistema, dejando al pueblo en una situación de extrema vulnerabilidad.

"Estamos en una situación muy precaria", reconoce Varas, quien anuncia que el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la Junta de Castilla y León para solicitar ayuda inmediata.

A la crisis del abastecimiento se suma el aislamiento que vive la localidad. El cierre de los accesos impide la entrada de suministros, una circunstancia que agrava todavía más las dificultades de los vecinos.

"No hay locales abiertos, la gente no puede ir a comprar", lamenta el alcalde, que también reclama "más información sobre las causas que nos mantienen cerrados".

El paisaje con el que ha amanecido El Tiemblo refleja la magnitud de la situación.

Una densa capa de humo cubre por completo el municipio, mientras sus calles permanecen prácticamente desiertas.

Para Varas, el ambiente que se respira entre los vecinos resulta "insufrible".

"Este pueblo, que es alegre, está desolado. Necesita que pasen unos días", concluye el alcalde, poniendo voz al sentimiento de una población que afronta con preocupación las consecuencias de un incendio que no solo ha dejado daños materiales, sino también un profundo impacto en la vida cotidiana de sus habitantes.

Mensajes a la población

Por su parte, el Ayuntamiento de El Tiemblo ha insistido este lunes desde redes en que la localidad continúa en situación de emergencia y ha recordado a la población que la circulación por las zonas afectadas sigue restringida.

El Consistorio subraya que no está permitido desplazarse libremente ni acceder a las áreas cortadas o controladas, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por los cuerpos y servicios de emergencia.

Asimismo, pide a los vecinos que eviten cualquier desplazamiento innecesario, mantengan la calma y sigan únicamente la información difundida a través de los canales oficiales, además de atender en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil y del resto de responsables del operativo.

A esta situación se suma un nuevo problema para los habitantes del municipio. El Ayuntamiento ha advertido de que, por el momento, no puede garantizar la potabilidad del agua del grifo, por lo que recomienda no utilizarla para beber ni para cocinar hasta nuevo aviso.

Además, hace un llamamiento a realizar un consumo responsable del agua, limitándolo a lo estrictamente necesario y evitando cualquier uso que no sea imprescindible mientras continúan las labores para restablecer el servicio con normalidad.