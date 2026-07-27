Pino aportará "todo el alimento necesario" para el ganado en Ávila, anuncia ayudas directas y garantiza el cobro de la PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su reunión con alcaldes y organizaciones profesionales agrarias, este lunes en el municipio abulense de Burgohondo Rmestudios ICAL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado este lunes el "inmediato suministro de alimentación, heno, paja, forraje, también del agua" para el ganado en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ávila.

"Vamos a desplegar todo el cargamento que sea necesario", ha garantizado.

Pino ha anunciado asimismo que también van a reparar todas las infraestructuras afectadas a través de ayudas, que también se otorgarán a "medio y largo plazo" para que los ganaderos "puedan comprar la alimentación que necesita el ganado".

Asimismo, ha puesto de relieve que trabajarán en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente y Energía para levantar los acotados, para que puedan percibir las ayudas de la PAC.

"Quiero transmitir hoy tranquilidad, porque las administraciones estamos para ayudar y lo vamos a hacer", ha garantizado.

Pino ha viajado hasta Burgohondo (Ávila), para mantener una reunión de coordinación con las organizaciones profesionales agrarias, con alcaldes de los municipios afectados y con el presidente de la Diputación, Carlos García.

Y ha precisado que van a empezar primero con la distribución en esta zona del Alberche y Pinares, con el deseo de que se extingan las llamas cuanto antes y estar mañana ya en el Tiétar.

El consejero ha concretado que ya han llegado tres camiones a la zona, de los que uno se queda en Burgohondo, otro estará en Navaluenga y otro viajará a El Tiemblo.

"Van a venir todos los que sean necesarios", ha insistido, para precisar que "el cargamento se está haciendo con proveedores locales, proveedores de Ávila, del norte de la provincia".

Pino, que ha expresado su "total confianza con el operativo" en coordinación con los servicios veterinarios, que estudian reforzar, también ha remarcado que los alcaldes de la zona le trasladaron que la fauna silvestre también necesita alimentación, para la que desplegarán "hoy mismo si pueden alimento".

Y ha recordado sus "amplias competencias nuevas" en caza, pesca flora y fauna. Al respecto, ha apelado a actuar coordinadamente frente a los daños con Medio Ambiente, con la Diputación y con el Gobierno de España para "restaurar y restablecer cuanto antes la normalidad en esta zona".

"Los espacios naturales es verdad que son gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, pero la flora y la fauna son competencia en la caza de esta consejería", ha dicho.

"No va a haber ningún tipo de limitación, ni en cantidad ni presupuestaria, y los ganaderos tienen que tener la tranquilidad de que este consejero, que es agricultor, que conoce perfectamente y los conoce a todos ellos aquí, va a tratar de poner todos los medios disponibles para que ellos puedan salir adelante", ha afirmado.

Pino ha defendido que las administraciones están coordinadas y no van a duplicar esfuerzos, y remarcó que el apoyo desde el Gobierno regional no se quedará en las medidas de su departamento, sino que va a haber un "paquete integral".

Ello como ha anunciado el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que se aprobará en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Abrir un debate

Pino trasladó un mensaje de "ánimo" a todas las personas afectadas por este "tremendo incendio" y trasmitió que los abulenses "tienen que saber" que la Junta "va a estar aquí a su lado".

Sin embargo, razonó que "a medio y largo plazo" hay que "dar una vuelta" a la cuestión de los incendios, porque "no puede ser que recurrentemente, Ávila se nos queme, Castilla y León se nos queme y España se nos queme".

En este sentido, ha defendido que "es el momento, cuando pase este verano, de reflexionar, de volver a esos usos tradicionales que hacían las personas del lugar, que saben qué es lo que tienen que hacer".

"Que podamos tener la ganadería extensiva aprovechando los recursos naturales y produciendo carne y leche, que podamos cortar ramas y los árboles como se venía haciendo con normalidad en otras épocas, y que volvamos a ese sentido común que nunca teníamos que haber perdido", ha señalado.

Así, ha manifestado que "en eso va a trabajar este consejero, en eso va a trabajar todo el equipo directivo de la consejería, y estoy seguro que en eso van a trabajar también la Diputación Provincial y todo lo que es el conjunto de la Junta de Castilla y León".

Apoyo de la Diputación

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, puso a disposición de la junta los recursos de la institución provincial, para apoyar a los ganaderos afectados por los incendios, para recalcar el papel de este sector desde el punto de vista social y económico, para fijar población y generar riqueza.

"La cabaña ganadera de la zona de la Alberche Pinares, al igual que en este caso del Tiétar, merece todo el respeto y, sobre todo, toda la ayuda necesaria porque esos magníficos profesionales que tenemos al mando de esas explotaciones están produciendo una carne de magnífica calidad y eso es lo que vamos a defender desde las instituciones", ha zanjado.