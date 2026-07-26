El mensaje de Isabel Díaz Ayuso a los habitantes de su pueblo: "A mis sotillanos... en horas se pierde todo lo que quieres"

Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del CECOD, cabizbaja por la situación extrema que se vive en Madrid y Ávila a causa de los incendios RRSS Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido arropar a los vecinos del Valle del Tiétar en uno de los momentos más difíciles que se recuerdan en la zona.

Y lo ha hecho con un mensaje muy personal, especialmente dirigido a Sotillo de la Adrada, el pueblo abulense al que está unida desde niña por sus raíces familiares.

"Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida", ha escrito Ayuso.

La presidenta madrileña ha enviado su "más profundo cariño" a todos los afectados y se ha acordado de manera especial de los vecinos de Sotillo, a los que se ha referido como "mis sotillanos".

"A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste, camino de Robledo de Chavela están viviendo este infierno", ha señalado.

El mensaje llega tras una jornada especialmente complicada en Ávila.

El incendio originado en Burgohondo ha obligado ya a evacuar de forma preventiva a más de 30.000 personas, mientras otras 8.000 permanecen confinadas.

Entre los municipios desalojados está precisamente Sotillo de la Adrada, junto a Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera de las Dueñas y Pedro Bernardo.

A ellos se suman Burgohondo, Hoyo de Pinares y Villanueva de Ávila, evacuados anteriormente, mientras Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo continuaban confinados.

El fuego ha afectado ya a una superficie estimada de entre 13.000 y 15.000 hectáreas y mantiene numerosas carreteras cortadas o con restricciones.

Además, desde el jueves han tenido que ser evacuados 601 mayores de 12 residencias de la provincia, diez de los cuales necesitaron atención hospitalaria.

Para Ayuso, Sotillo de la Adrada no es un pueblo más.

Es la tierra de su familia paterna y el lugar en el que pasó muchos veranos de infancia y juventud, además de numerosos fines de semana y vacaciones.

Ella misma lo ha definido en otras ocasiones como "un pueblo maravilloso" y ha asegurado sentirse "mitad madrileña, mitad abulense".

También allí dio sus primeros pasos en el periodismo, en Onda Tiétar, la emisora local con estudio en Sotillo de la Adrada.

Ayuso conserva además la casa familiar en el municipio, a la que sigue regresando y que mantiene vivo su vínculo con el pueblo y con sus raíces abulenses.

Por eso, el incendio en tierras abulenses toca muy de cerca a la presidenta madrileña.

Las llamas amenazan una tierra ligada a su historia familiar y personal, y su mensaje pone palabras a la angustia de quienes ven cómo, en apenas unas horas, pueden perder su casa, sus animales y buena parte de lo que ha formado parte de toda una vida.