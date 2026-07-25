La Escuela de Policía de Ávila, convertida en refugio para los evacuados de los incendios

Incendio en Navaluenga y Burgohondo. Vecinos de las localidades afectadas por el incendio son trasladados al Centro de Usos Múltiple Carlos Sastre, en Ávila. Rmestudios ICAL

Las autoridades ordenaron este viernes habilitar las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila para alojar a las personas evacuadas por el incendio forestal de Burgohondo, tras la declaración de la Emergencia de Interés Nacional.

También se preparó el pabellón de San Antonio, aunque este espacio únicamente se utilizará en caso de que siga aumentando el número de vecinos desalojados de las localidades amenazadas por las llamas.

Con estas nuevas instalaciones, ya son cuatro los espacios preparados en Ávila capital para atender a los afectados por el incendio.

El Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte y el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre ya estaban recibiendo a personas evacuadas, según informó Ical.

Durante las últimas horas se está trasladando hasta la ciudad a vecinos procedentes de El Hoyo de Pinares y Burgohondo.

A ellos se suman los habitantes de Villanueva de Ávila, localidad en la que también se ha ordenado el desalojo ante la evolución del incendio.