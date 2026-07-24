Suspendidos los actos de las fiestas de El Raso: “No podemos garantizar la seguridad”

El alcalde de Candeleda y El Raso, Carlos Montesino ha emitido un bando de Alcaldía ante la grave situación que atraviesa la provincia de Ávila y las comunidades autónomas limítrofes a consecuencia de los incendios forestales.

Todo tras declararse la emergencia de interés nacional de Nivel 3 y estando movilizados un importante número de efectivos de los distintos cuerpos y servicios de emergencia.

Por ello ha decidido “aplazar todos los actos y actividades programadas para este viernes con motivo de las Fiestas de Santiago Apóstol de El Raso”.

Una decisión que responde exclusivamente a “la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la celebración de dichos eventos” debido a la “extraordinaria situación que se está produciendo en la provincia y a la movilización de los recursos de emergencia”.

El Ayuntamiento de Candeleda ha “lamentado profundamente las molestias que esta medida pueda ocasionar” y ha “agradecido la comprensión, responsabilidad y colaboración de vecinos y visitantes”.