Detenida una persona y otra investigada por el incendio de Burgohondo que ha calcinado más de 9.000 hectáreas

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a una segunda como presuntos responsables del incendio forestal causado en Burgohondo (Ávila). Según la Benemérita, estas dos personas habrían “utilizado maquinaria pesada en esta zona prohibida”.

La investigación, llevada a cabo por el Seprona de la provincia de Ávila, ha determinado que el origen del mismo ha sido “una chispa causada por el empleo de esta maquinaria pesada en la zona”.

Durante la inspección técnica ocular de la zona y tras realizar el informe técnico de las causas en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León “se han observado indicios claros de actividad de dicha maquinaria pesada”.

Dichos trabajos se estaban realizando en días donde la Junta de Castilla y León “había decretado la prohibición de uso de maquinaria cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego en el monte”.

Eso unido a que “carecían de autorización administrativa para los citados trabajos, así como que incumplían la orden FYM/510/2013 que regula los medios de extinción que debe de llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas”, añade la Guardia Civil.

“Estas personas estaban realizando los trabajos en la zona, y se les atribuye un presunto delito de incendio forestal” así como “otro presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados, así como haber perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, apunta la Benemérita.

El incendio forestal lleva calcinadas más de 9.000 hectáreas y actualmente está declarado como IGR 3 (Emergencia de Interés Nacional).

Las diligencias policiales junto con los informes técnicos se remitirán a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.