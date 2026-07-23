Mañueco destaca la unidad de las administraciones contra los incendios para "proteger la vida de las personas"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita al puesto avanzado de Burgohondo, en Ávila ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy la unidad de las administraciones en los trabajos de extinción de incendios para "proteger la vida de las personas".

"Les quiero agradecer a todos la colaboración e insistir en que estamos todos unidos cuando hay una emergencia, del tipo que sea, y en este caso es un incendio importante, que afrontar con mucha delicadeza e inteligencia", apuntó el jefe del Ejecutivo, durante su participación en el Cecopi del incendio de Burgohondo.

En este sentido, transmitió un mensaje de "precaución" a la población y pidió que sigan las órdenes e indicaciones de las autoridades, después de que se haya evacuado unas 1.500 personas.

Además, el fuego ha arrasado cinco viviendas de la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Mañueco reiteró que lo "más importante" es la vida de las personas, causa en la que están centrados, dijo, los responsables de la Junta, del Gobierno de España, la Diputación Provincial, los ayuntamientos, la UME y la Guardia Civil. También se refirió a las "personas que forman parte del operativo".

Sobre el incendio, Mañueco manifestó que se ha producido en unas "circunstancias meteorológicas excepcionales" en la provincia, que además han coincidido con la acumulación de incendios.

"Estábamos en Soria, ayudando a Guadalajara; en la provincia de Segovia rematando un incendio, otro en Zamora, dos en León y este, que está cogiendo mayor virulencia", enumeró el presidente, quien agradeció también los medios enviados desde la Comunidad de Madrid o Galicia.

Por su parte, Barcones explicó que estos incendios se han producido en medio de una ola de calor y con porcentajes de viento y humedad que "superan la regla del 30 por ciento" y una recuperación de la humedad "muy baja que está generando nuevamente esa tormenta perfecta para que los incendios tengan una evolución muy desfavorable".

Más allá de las causas que originan los incendios, las consecuencias fruto de este cambio climático, dijo, "son devastadoras"; y apeló a la “unidad entre las administraciones frente a "esta emergencia climática".

En estos momentos están actuando en la emergencia más de 300 efectivos y están de camino efectivos de la Policía Nacional, que "van a ayudar también en las labores"; y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con tres brigadas helitransportadas y otros tres medios aéreos adicionales a los que tienen las propias BRIF.

También se ha activado, señaló, el Copernicus, el satélite de la Unión Europea, para que "dé imágenes de precisión del incendio".

"Como bien decía el presidente Mañueco, sabemos que todos los habitantes de los municipios que han sido evacuados sufrirán angustia, desasosiego e incertidumbre. Pero tienen que tener algo muy claro, la medida se toma con el único objetivo de proteger sus vidas", coincidió Barcones.

Y aseguró que "ante el menor riesgo, la obligación principal, la vocación de ser del Sistema Nacional de Protección Civil, es proteger a las personas para que a nadie le ocurra nada a causa de estos incendios". Después, prosiguió, "se protegen las poblaciones" y el patrimonio natural y cultural.

1.500 evacuados

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, indicó que se han evacuado a aproximadamente 1.500 personas, frente a "solamente un centenar hasta el mediodía", lo que habla de un incendio "con un comportamiento convertido en virulento que ha quedado prácticamente fuera de la capacidad de extinción".

También señaló que aquellos que se encontraban en el núcleo de turismo rural Valle de Iruelas y el camping han regresado a sus lugares de origen, con una evacuación "ordenada y con la antelación suficiente, y posteriormente también se ha ordenado la evacuación de la urbanización La Atalaya, en el municipio de El Tiemblo", donde residen aproximadamente unas 1.300 personas.

"Muchos de ellos han abandonado por su propio pie a lugares que no conocemos, segundas viviendas de amigos o familiares; y unas 250 personas que se van a alojar en el Polideportivo del Tiemblo, con un hospital de campaña gracias a Cruz Roja", señaló.

El delegado expuso que cuando se ha producido el "paveseo ha empezado a arder a una velocidad inusitada de tres kilómetros en 40 minutos, y lógicamente ha habido que evacuar a esas personas del núcleo de turismo rural.

"Así como La Atalaya, con cinco viviendas que han quedado arrasadas por el fuego, pero lo más importante lo decía el presidente, que es salvaguardar las vidas humanas de los vecinos y del operativo", añadió.

Hernández, que admitió que el fuego ya ha llegado a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, "que prácticamente ha sido arrasada", sostuvo que el director técnico de extinción comentó que "puede tener una ventana de oportunidad antes de anclar el incendio en El Tiemblo, pero ciertamente no se sabe si va a ser posible".

Allí, en estos momentos, se acometen líneas de subida con bulldozers, que están perimetrando las proximidades de la localidad, en la cabecera del Pantano del Burguillo. Todo ello a 10 kilómetros de la cabecera del incendio, que "va muy rápido y es muy devastador", con lo que "no se puede exponer ni al operativo ni a las personas que habitan en estos pueblos".