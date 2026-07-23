DIRECTO | El incendio en nivel 2 de Burgohondo obliga a evacuar a un centenar de vecinos de Puente Nueva

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta envió esta tarde un EsAlert a las zonas afectadas por el incendio de Ávila, en nivel 2 desde el miércoles a las 22:30 horas, en el que anuncia el confinamiento de Burgohondo, El Tiemblo y Navaluenga por el humo.

"Rogamos que permanezcan en sus domicilios y sigan las indicaciones de las autoridades y la Guardia Civil", señala el mensaje.

Además, se procede a la evacuación del Camping del Burguillo y las casas rurales de Las Cruceras y La Rinconada.

El mensaje se incardina en la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en Castilla y León por peligro de incendio forestal; y advierte a los receptores del mensaje que si le llega a su dispositivo móvil no llame al 112 y siga las indicaciones de las autoridades.