DIRECTO | El incendio en nivel 2 de Burgohondo obliga a evacuar a un centenar de vecinos de Puente Nueva
Se trabaja para mantener alejado el fuego del casco urbano de Navaluenga, que dista a 1,5 kilómetros de las llamas.
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Última hora del grave incendio desatado en Burgohondo, en la provincia de Ávila.
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La Junta envía un EsAlert
El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta envió esta tarde un EsAlert a las zonas afectadas por el incendio de Ávila, en nivel 2 desde el miércoles a las 22:30 horas, en el que anuncia el confinamiento de Burgohondo, El Tiemblo y Navaluenga por el humo.
"Rogamos que permanezcan en sus domicilios y sigan las indicaciones de las autoridades y la Guardia Civil", señala el mensaje.
Además, se procede a la evacuación del Camping del Burguillo y las casas rurales de Las Cruceras y La Rinconada.
El mensaje se incardina en la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en Castilla y León por peligro de incendio forestal; y advierte a los receptores del mensaje que si le llega a su dispositivo móvil no llame al 112 y siga las indicaciones de las autoridades.
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Desalojan La Rinconada y el camping de Iruelas
El incendio que comenzó en Burgohondo este miércoles continúa avanzando y ha obligado a desalojar las localidades de La Rinconada y el camping de Iruelas.
Estos desalojos se suman a las evacuaciones de anoche en Puente Nueva, según confirmó el alcalde de El Barraco, José María Manso.
Seguramente también tengan que salir los huéspedes de las casas rurales, lo que constata ya que el incendio ha llegado a la reserva de Iruelas.
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Una masa de pinar
Los medios trabajan a estas horas para evitar que el flanco que se dirige hacia el Valle de Iruelas, en el incendio de Burgohondo (Ávila), alcance una masa de pinar existente.
El director técnico de extinción en este fuego, Pablo Montejo, confió en que "si el tiempo lo permite no llegue".
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Un centenar de evacuados
El incendio en nivel 2 de Burgohondo, en la provincia de Ávila, ha obligado a evacuar a un centenar de vecinos de la zona de Puente Nueva, como ha informado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.
Todo, en una decisión que se ha tomado tras la celebración de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
“Tenemos una situación de mucho trabajo por delante”, aseguró, mientras explicaba que se han movilizado un total de 12 medios aéreos y un contingente “muy importante” de medios terrestres.
Asimismo, hizo hincapié en que las circunstancias climatológicas “van a condicionar el desarrollo de estos trabajos”, especialmente, el incremento de las temperaturas a lo largo del día y los vientos que se esperan a primera hora de la tarde.
Este fuego, originado a las 13 horas en Burgohondo, en la comarca del Tiemblo (Ávila), subió a IGR 2 a las 15.15 horas por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y porque peligraban, entonces, masas arboladas superiores a 30 hectáreas, según Inforcyl.
Entonces, se vieron obligados a evacuar a los vecinos, de los cuales 50 han estado “perfectamente atendidos” en el polideportivo de la localidad, donde han podido pernoctar en las camas del hospital de campaña que ha montado Cruz Roja.
Asimismo, Hernández detalló que se incorporó, previa solicitud por parte de la Consejería de Medio Ambiente, un batallón de la UME al operativo y agradeció la labor del operativo de la Junta “completado con efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y la Diputación Provincial”.
A estas horas de la mañana, se centran en mantener alejadas las llamas del casco urbano de Navaluenga que distan, aseguró, aproximadamente a 1,5 kilómetros y, precisamente, el viento sur “nos puede complicar esta labor de control”.
Además, trabajan en controlar la zona de Puente Nueva y en cuanto a la cumbre, donde se encuentra el término municipal de Piedralaves, “pensamos que no va a afectar en ningún caso a esta zona del Valle del Tiétar, siempre que el viento no complique estas labores de control”, concluyó el delegado territorial de Ávila.