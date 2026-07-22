Declaran un incendio de nivel 1 en Burgohondo: peligran 30 hectáreas y se prevén 12 horas para estabilizarlo

Imagen del incendio de Burgohondo. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio originado en Burgohondo, en la comarca del Tiemblo, dentro de la provincia de Ávila.

Todo por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y porque peligran masas arboladas superiores a 30 hectáreas, según Inforcyl.

El fuego, aunque se originó sobre las 13 horas, se ha elevado de nivel a las 15:15 debido a estas circunstancias.

En estos momentos trabajan en el lugar un agente medioambiental, dos helicópteros, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer y tres brigadas helitransportadas.

Las causas del inicio de las llamas se encuentran en investigación.