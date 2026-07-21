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Imagen de una Administración de Lotería Loterías y Apuestas del Estado

Ávila

La Bonoloto deja un premio de miles de euros en Sotillo de la Adrada

El boleto agraciado ha sido vendido en el Despacho Receptor número 6.320 de la localidad abulense.

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El sorteo de La Bonoloto de este martes ha dejado un premio de Segunda Categoría, cinco números más el complementario, en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada.

Un acertante se ha llevado un premio de 33.169,84 euros.

Luis Vázquez de Prada, lotero de 'La Rana de Oro' en Río Shopping, tras vender el tercer premio de la Lotería de Navidad

El boleto agraciado ha sido vendido en el Despacho Receptor número 6.320 de la localidad abulense.