Candeleda y El Raso apuestan por una vida más saludable con un proyecto que aúna rutas, senderismo, yoga y pilates

El Ayuntamiento de Candeleda ha solicitado una subvención para desarrollar el proyecto “Candeleda Saludable 2026/2027”, una iniciativa destinada a fomentar hábitos de vida saludables, la actividad física y el bienestar de las vecinas y vecinos de Candeleda y El Raso.

El programa, dirigido a toda la población, contempla rutas saludables, senderismo, gimnasia, yoga, pilates, actividades para personas mayores, talleres de alimentación saludable, acciones de bienestar emocional, jornadas familiares y la mejora de espacios para la práctica deportiva.

Se prevé la participación de más de 1.500 personas entre agosto de 2026 y diciembre de 2027.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 45.000 euros, destinado a actividades, equipamiento, contratación de profesionales y campañas de sensibilización.

La concejala de Deportes ha señalado que “queremos que el deporte y los hábitos saludables formen parte del día a día de Candeleda y El Raso. Este proyecto permitirá ofrecer actividades para todas las edades y seguir construyendo un municipio más activo, saludable y con mayor calidad de vida.”

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, impulsando políticas que sitúan a las personas en el centro de la acción municipal.