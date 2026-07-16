Susto con el incendio de El Barraco: se reproduce y medios terrestres enfrían la zona

Imagen del incendio en El Barraco. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha informado, en la tarde de este jueves, 16 de julio, de que se ha producido una reproducción en el incendio forestal de El Barraco, en la provincia de Ávila.

Apuntan que aunque el viento, la temperatura, la humedad y la vegetación le daban potencial elevado de propagación, una rápida respuesta de los profesionales ha logrado pararlo.

Añaden que en este momento no hay llama pero que en el lugar permanecen medios terrestres.

Lo hacen para enfriar la zona y evitar nuevas reproducciones.