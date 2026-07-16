Declarado de nivel 2 un incendio en Tolbaños: los medios luchan contra el fuego
El fuego se ha iniciado a las 19:30 horas de la tarde.
Más información: El incendio de Íscar baja a nivel 0: calcinó el bar y el centro de recepción de visitantes y puso en jaque a la localidad
La Junta ha declarado, de nivel 2, el incendio de Tolbaños, en la provincia de Ávila a eso de las 21:23 horas.
Un incendio que se ha declarado a las 21:23 horas de la tarde del jueves, 16 de julio y en el que trabajan más de una decena de medios cerca de las 22:00 horas de la noche.
Se investigan las causas del incendio.
Pasadas las 22:15 horas, la Junta de Castilla y León ha informado de que la situación evoluciona favorablemente.