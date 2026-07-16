Declarado de nivel 2 un incendio en Tolbaños: los medios luchan contra el fuego

La Junta ha declarado, de nivel 2, el incendio de Tolbaños, en la provincia de Ávila a eso de las 21:23 horas.

Un incendio que se ha declarado a las 21:23 horas de la tarde del jueves, 16 de julio y en el que trabajan más de una decena de medios cerca de las 22:00 horas de la noche.

Se investigan las causas del incendio.

Pasadas las 22:15 horas, la Junta de Castilla y León ha informado de que la situación evoluciona favorablemente.