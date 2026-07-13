Un bombero forestal trabaja para extinguir un incendio en Castilla y León

Un bombero forestal trabaja para extinguir un incendio en Castilla y León Brágimo ICAL

Ávila

Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Las Navas del Marqués

La declaración se debe a "leves restricciones para la población o leve afección en infraestructuras".

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La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) en un incendio en el municipio abulense de Las Navas del Marqués.

La declaración, según ha publicado la cuenta oficial de X de Naturaleza Castilla y León, se ha debido a "leves restricciones para la población o leve afección en infraestructuras".

Imagen del incendio de Guimara.

El operativo de extinción se encuentra compuesto por dos agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres y dos autobombas.