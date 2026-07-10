Alerta por un incendio forestal en El Barraco, que sube a nivel 2 y obliga a cortar la N-403

Imagen de archivo de un incendio forestal en Castilla y León este verano. JL Leal - Ical

La situación se ha complicado en el incendio forestal de El Barraco (Ávila), donde el fuego ha saltado la carretera N-403 y ha obligado a cortarla al tráfico, haciendo que el Índice de Gravedad Potencial (IGR) suba a nivel 2 pocas horas después de declararse el incidente.

Las autoridades han decidido incrementar el IGR a las 17:44 horas de este viernes, 10 de julio, después de que el fuego haya avanzado con rapidez hasta afectar a la carretera nacional.

El incendio se desató en el término municipal de esta localidad abulense de la comarca de El Tiemblo a las 12:09 horas por causas que aún se están investigando.

En estos momentos trabajan sobre el terreno hasta 34 medios, entre los que destacan cuatro agentes medioambientales, un técnico, seis cuadrillas terrestres, seis autobombas y seis ELIF/BRIF, además de otros tantos helicópteros e hidroaviones.

Por el momento, se desconoce la superficie forestal afectada, pero la Dirección General del Tráfico confirma el corte de la circulación entre los kilómetros 103 y 104, habilitando un itinerario alternativo para evitar pasar por esta zona afectada por el fuego.

Este incendio, además, permanece muy cercano al embalse de El Burguillo, en la provincia de Ávila. Cabe resaltar que ya a última hora de la mañana, sobre las 13:30 horas, se declaró el IGR 1 por peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.