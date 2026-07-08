Una interna arranca mechones de pelo, agrede y amenaza de muerte a varios trabajadores en la cárcel de Brieva

Las secciones sindicales de ACAIP-UGT y CSIF en el Centro Penitenciario de Ávila han manifestado su “más enérgica repulsa” ante los “graves hechos acontecidos” en la mañana de este martes, 7 de julio, donde una “funcionaria y varios trabajadores penitenciarios han resultado heridos de consideración”.

Todo ello al sufrir una “agresión extremadamente violenta por parte de una interna clasificada en el Módulo 2.

Los hechos se iniciaron en torno a las 09:00 horas durante el proceso ordinario de apertura de celdas.

La interna implicada (S.R.) retrasó deliberadamente la salida de su celda e hizo caso omiso a las reiteradas indicaciones de los funcionarios. Al ser conminada a cumplir las órdenes, la interna se encaró de forma agresiva y violenta con la funcionaria de servicio, profiriendo insultos y graves amenazas de muerte.

Posteriormente, ya en la sala de televisión del departamento, “la interna trató de amotinar al resto de la población reclusa incitando a agredir a los trabajadores”.

A pesar de los reiterados esfuerzos por calmarla, la interna continuó “insultando y terminó abalanzándose sobre una funcionaria”, para “agarrarla fuertemente del pelo hasta arrancarle varios mechones y propinándole numerosos puñetazos”.

Ante la extrema violencia de la agresión, fue necesaria la intervención de otros compañeros que “también fueron golpeados con puñetazos y patadas en la cabeza, el torso y las piernas”.

El clima de tensión fue en aumento llegando otras reclusas a “proferir insultos y amenazas a unos trabajadores que gracias a su templanza y profesionalidad consiguieron controlar la situación”.

Este gravísimo incidente vuelve a poner de relieve la extrema complejidad que comporta el trabajo diario en el Centro Penitenciario de Ávila.

Desde ACAIP-UGT y CSIF han querido poner de manifiesto que este establecimiento “está catalogado como un centro del Grupo 3”, lo que significa que “no reúne en absoluto las condiciones estructurales ni organizativas, ni dispone de las medidas de seguridad adecuadas para albergar a internas con un perfil de tan elevada conflictividad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto, en conjunto, que el Centro Penitenciario de Ávila no reúne las condiciones de seguridad necesarias para ser un centro mixto tal y como pretende la administración penitenciaria”.

Es una “decisión unilateral que elimina una de las tres prisiones exclusivas de mujeres, limitando la posibilidad de clasificación interior y dificultando el trabajo que se realiza en estos centros”.

Hay que destacar que uno de los criterios empleados para “tomar esta decisión fue la baja conflictividad del centro, pero hechos como el ocurrido hoy evidencian el error mayúsculo que supone esta medida”.

Ante la “intolerable gravedad de la situación” y con “el objetivo de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y trabajadoras del centro”, desde ACAIP-UGT y CSIF exigen “el traslado inmediato de la interna agresora a un centro penitenciario adaptado que disponga de los medios, recursos humanos y medidas de seguridad específicas para este perfil de alta peligrosidad”.

Además, señalan, “es necesaria la paralización inmediata de la reestructuración del centro hacia el modelo mixto hasta que se realice una auditoría rigurosa de los riesgos y se dote al establecimiento de los recursos de personal y técnicos precisos”.