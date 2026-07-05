Muere un parapentista tras sufrir una caída en Villafranca de la Sierra

Un helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León

Un piloto de un parapente falleció este sábado tras sufrir una caída en Villafranca de la Sierra (Ávila), por lo que el personal sanitario, que llegó al lugar en el helicóptero medicalizado de Sacyl, solo pudo confirmar su muerte.

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió el incidente, que comenzó al recibirse una llamada a las 14.45 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León que informa de que el piloto de un parapente había sufrido una caída.

Según el alertante, se trataba de un hombre adulto que cayó en un descampado a unos 500 metros de la carretera AV-P-507, en el término municipal de Villafranca de la Sierra (Ávila). Añadieron que el parapentista estaba herido de gravedad y había quedado inconsciente.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia. Además, envió un helicóptero medicalizado.

También, el Centro Coordinador de Emergencias se encargó de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Por otro lado, el 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Ávila.

Ambos helicópteros, el de rescate y el medicalizado, tomaron tierra en una zona cercana al accidentado, procedieron a atender al herido, si bien el personal sanitario confirmó su fallecimiento, por lo que se activó el protocolo judicial.