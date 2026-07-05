Encuentran muerto a un ciclista junto a su bicicleta en un pueblo de Ávila

Imagen del rescate de una menor por un golpe de calor hoy también en la provincia de Ávila Junta de Castilla y León

Un hombre ha fallecido este domingo, 5 de julio, tras ser localizado herido e inconsciente junto a su bicicleta en la localidad abulense de Navamorisca.

El suceso se ha producido en torno a las 19.00 horas, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de la presencia de un varón herido en la entrada a la calle Mayor del municipio.

Según la información trasladada, el alertante indicó que el varón parecía haber sufrido una caída de la bicicleta, presentaba un golpe en la cabeza y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se movilizó a la Guardia Civil, a través del COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del herido.

Evacuada una menor con un golpe de calor en la Laguna Grande

También en la provincia de Ávila, el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado este domingo a una menor que sufrió un posible golpe de calor durante la subida a la Laguna Grande, en el término municipal de Navalperal de Tormes.

El aviso se recibió a las 14.53 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León. La llamada solicitaba asistencia para una niña indispuesta en la calzada de la subida a la Laguna Grande, una zona inaccesible para los vehículos de emergencia.

La menor formaba parte de un grupo de más de treinta personas y, según la información trasladada al 1-1-2, se encontraba mal y parecía haber sufrido un golpe de calor.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que efectuó una primera valoración, dio indicaciones al alertante sobre cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia y envió un recurso a la zona.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias se encargó de dirigir el incidente, localizar la ubicación exacta de los senderistas y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores a bordo. También se dio aviso a la Guardia Civil.

El helicóptero se aproximó a las inmediaciones del lugar y apoyó patín para permitir la bajada de los rescatadores. La rescatadora enfermera prestó los primeros auxilios a la menor, la estabilizó y se le colocó un triángulo de evacuación para sacarla mediante una maniobra de grúa doble.

Al tratarse de una menor, los rescatadores recogieron también a la responsable del grupo para que pudiera acompañarla.

La niña fue trasladada hasta Hoyos del Espino, donde la esperaba una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud. Posteriormente, fue evacuada al Complejo Asistencial de Ávila.