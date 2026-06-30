Un pueblo de Castilla y León salta de alegría con un premio de miles de euros de La Primitiva

Administración de loterías en Arévalo. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de La Primitiva de este lunes, 29 de junio, no existen acertantes de categoría especial (6 aciertos y el reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000 euros.

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en Baza (Granada) con un premio de 719.708,61 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos y el complementario) existen dos boletos acertantes y uno de ellos ha sido validado en la Administración de Loterías Número 2 de Arévalo, en la provincia de Ávila, que está situada en la calle Teso Nuevo, 1.

El agraciado o la agraciada en Arévalo se va a llevar un premio de un total de 58.354,75 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 24, 25, 43, 17, 47, 18 con el complementario el 7 y el reintegro el 2. El Joker 2388255.