Desarticulan una red ilegal de cría y venta de cachorros en Ávila que podría haber ganado más de 500.000 euros

La Guardia Civil desarticula una red ilegal de cría y compraventa de cachorros de perros en Ávila

La Guardia Civil de Ávila ha desarticulado una red presuntamente ilegal de cría y venta de cachorros de perros con la que los investigados, que ascienden a nueve, podrían haber obtenido beneficios de más de 500.000 euros.

La denominada operación Bibiache ha permitido esclarecer la existencia de un grupo asentado en la comarca de La Moraña (Ávila) que se dedicaba a la cría y compraventa irregular de los animales.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Ávila. Todo parte del pasado 10 de diciembre de 2025, cuando la Guardia Civil obtuvo sospechas fundadas sobre posibles irregularidades en la actividad.

Tras las primeras labores de investigación, los agentes inspeccionaron las instalaciones y hallaron indicios de presuntas infracciones penales y administrativas.

Después de ello, se llevaron a cabo gestiones operativas, análisis, seguimiento de plataformas digitales donde se publicitaban los animales, entrevistas, inspecciones y comprobaciones con herramientas geográficas y vuelos con drones.

Una red de cría y venta de cachorros

Las pesquisas dilucidaron la existencia de una presunta estructura que adquiría animales para posteriormente distribuirlos por distintos puntos del territorio nacional, haciendo uso de páginas web y redes sociales como medio de captación de potenciales clientes.

Los animales no tenían trazabilidad y documentación legítima, mientras que los microchips se intercambiaban y los cachorros no estaban registrados.

Las inspecciones propiciaron que los agentes confirmaran la actividad de cría y comercialización de cachorros y detectaron también ejemplares de especies protegidas como jilgueros y lúganos, sin documentación, lo que suponía un incumplimiento de la normativa CITES, además de una conexión irregular al suministro eléctrico.

Durante una segunda inspección en otra localidad se incautaron diversas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.

La investigación constató que los cachorros eran sometidos a desplazamientos largos con pocos meses de edad, hallándose posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa de los ejemplares.

Además, se documentaron casos en los que los perros tenían problemas graves de salud tras su compra, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios ejemplares.

Durante el análisis económico, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por toda España, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.

De esta manera, la trama habría obtenido, como mínimo, más de 125.000 euros en reservas y pagos relacionados con la compra de los animales. Al contactar con los afectados, se acreditaron también pagos en efectivo de más de 21.000 euros.

Los ingresos obtenidos acreditados por los cuatro principales beneficiarios ascenderían así a más de 146.000 euros en un periodo aproximado de un año, por lo que la Guardia Civil estima que los beneficios podrían ser de más de 500.000 euros por los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.

A los investigados, en función del grado de participación, se les atribuyen los presuntos delitos contra la protección de la flora y fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, maltrato animal por omisión, intrusismo profesional, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil.