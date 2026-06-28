Dos motoristas heridos en dos graves accidentes en el Valle del Alberche, en apenas media hora y a 7 kilómetros de distancia

Fotografía de archivo de un accidente en Ávila

Dos motoristas han resultado heridos este domingo por la mañana en dos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Ávila.

Los siniestros se han producido con apenas 32 minutos de diferencia y a unos 7 kilómetros de distancia, en las carreteras AV-562 y AV-561, entre los términos municipales de Cebreros y El Hoyo de Pinares.

El primero ha tenido lugar a las 10:32 horas, en el kilómetro 8 de la AV-562, en Cebreros. Una motocicleta se ha salido de la vía y su conductor, un varón, ha quedado atrapado bajo la bionda de seguridad.

Según la información facilitada por el 112 Castilla y León, el herido se encontraba consciente.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Ávila y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Poco después, a las 11:04 horas, se ha registrado otro accidente similar en el kilómetro 6 de la AV-561, en El Hoyo de Pinares.

En este caso, la herida es una motorista de unos 25 años, que también permanecía consciente. Presentaba lesiones en un brazo y en el tórax.

Sacyl ha movilizado para este segundo accidente otro helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. También ha sido avisada la Guardia Civil de Tráfico.

Ambos puntos se encuentran a unos 8 minutos por carretera, una circunstancia llamativa por la cercanía entre los dos siniestros y el escaso margen de tiempo entre ambos.

La Guardia Civil de Tráfico investiga ahora las circunstancias de los dos accidentes.