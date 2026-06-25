La Adrada estrena un 'pumptrack' y una estación de bicis para liderar el turismo sostenible en el Valle del Tiétar

Inauguración, en La Adrada, de las actuaciones ejecutadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Ecomovilidad para un Turismo Sostenible 360-365 en el Valle Alto del Tiétar’

El municipio abulense de La Adrada busca posicionarse como el gran referente del turismo deportivo y sostenible del Valle Alto del Tiétar.

La localidad ha acogido la inauguración oficial de las nuevas infraestructuras ejecutadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Ecomovilidad para un Turismo Sostenible 360-365’.

Se trata de un ambicioso programa global financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El acto central ha servido para abrir oficialmente al público dos de las dotaciones estrella de esta estrategia: el nuevo Pumptrack y la vanguardista Bike Station.

En las inauguraciones ha participado el diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca; la alcaldesa de La Adrada, Pilar Martínez; el diputado de la Zona del Tiétar, Luis Padró; y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández.

La recién estrenada Bike Station, cuyas obras se han completado en un plazo de dos meses, se ha diseñado como un box cerrado y seguro concebido para dar respuesta a la alta demanda de los aficionados al ciclismo en la zona.

La infraestructura funcionará mediante placas solares, lo que permitirá a los vecinos y visitantes cargar sus bicicletas eléctricas de forma 100% sostenible y totalmente gratuita.

Para acceder a este servicio, los usuarios solo tendrán que darse de alta en una aplicación digital gestionada directamente a través de la oficina de turismo local.

Con el objetivo de maximizar la comodidad de los ciclistas, la estación dispone de taquillas individuales para poder depositar los cargadores y no tener que cargar con ellos durante las rutas, además de un área anexa equipada con un lavabicicletas, mesas y aparcabicicletas.

Asimismo, la alcaldesa Pilar Martínez ha avanzado que "en breves días" estará operativa una nueva línea municipal de alquiler de bicicletas integrada en este espacio, pensada tanto para los turistas que se acerquen a descubrir el entorno como para los propios habitantes del pueblo.

Este equipamiento técnico complementa el despliegue del circuito de inercias (Pumptrack) y la creación del Bike Park, un complejo deportivo que ya cuenta con cuatro rutas específicas de enduro diseñadas y señalizadas en plena sierra para aprovechar el entorno natural del municipio.

La puesta en marcha de estas instalaciones, que han supuesto una inversión cercana a los 90.000 euros en este lote concreto, forma parte de un paquete de 1.600.000 euros que el Ayuntamiento de La Adrada gestiona dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística.

El delegado territorial, José Francisco Hernández, ha calificado de "espectacular" el esfuerzo del consistorio, destacando que "es un ayuntamiento mediano que tiene limitados sus recursos humanos y que está haciendo un esfuerzo espectacular por ejecutar estos fondos del Gobierno de España, previa propuesta de la Junta".

Hernández ha augurado que esta apuesta por diferenciarse en el sector del turismo deportivo será "una seña de identidad para las próximas décadas".

Por su parte, la alcaldesa ha querido agradecer públicamente el respaldo técnico y la colaboración de la administración autonómica a la hora de afrontar la tramitación de los fondos europeos: "Desde la Junta de Castilla y León nos han ayudado muchísimo con la justificación, que es muy tediosa", ha reconocido.

Desde el plano provincial, el diputado Armando García Cuenca ha aplaudido la gestión del equipo de gobierno local, tildando las instalaciones de "ejemplo de buen gobierno" y confirmando que la Diputación de Ávila seguirá apoyando de forma decidida el despliegue de la movilidad sostenible en toda la provincia.

Aprovechando la jornada institucional, las autoridades han visitado las obras de mejora que se están acometiendo en las Pistas Deportivas de La Cota.

Esta intervención sectorial de optimización de las infraestructuras recreativas locales cuenta con una vía de financiación netamente territorial.

En concreto, los trabajos se sufragan de manera conjunta a través del Plan Extraordinario de Inversiones 2025, el Plan Provincial de Cooperación 2025 de la Diputación de Ávila y el Plan de Cooperación Económica Local 2026.