Cuatro heridos, dos niños, tras dar varias vueltas de campana con su vehículo y caer por un terraplén en El Barraco

Cuatro personas, un hombre y una mujer de unos 35 años y dos menores de nueve años, han resultado heridas en un accidente ocurrido este sábado en la AV-902, en el extrarradio de El Barraco.

El 112 recibió el aviso a las 9:49 horas en el que se informa de la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en el kilómetro 17 de la citada vía y pidió asistencia sanitaria para los ocupantes.

Al llegar, la Guardia Civil solicita la presencia de los bomberos de Ávila porque el vehículo había caído por un terraplén y los dos adultos no podían salir del vehículo.

A su llegada, los bomberos apuntalan y estabilizan el vehículo para excarcelar a los ocupantes atrapados.

Por su parte, Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, los cuatro ocupantes fueron atendidos y trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.