Elma Saiz reivindica el proceso de regularización de inmigrantes: "Ya forman parte de nuestros barrios"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, participa en el XXV Desayuno de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Ávila. Rmstudios

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, ya que en su opinión, "ya forman parte de nuestros barrios".

Reconoce que es “uno de los ejes principales” de su departamento durante la visita institucional a Ávila, donde también se ha reunido con pensionistas y una visita a dependencias de la Seguridad Social.

Durante la reunión, Saiz ha subrayado la importancia de la coordinación entre administraciones y entidades colaboradoras para asegurar que el proceso se desarrolle de forma ágil, segura y accesible para todos los solicitantes.

“En estos momentos, en la recta final del proceso, resulta vital saber cómo va la regularización extraordinaria de extranjeros”, ha afirmado la ministra.

Además ha defendido que esta medida responde a una cuestión de justicia social y de reconocimiento de una realidad ya existente en ciudades y pueblos de todo el país.

“Nuestro objetivo es garantizar una atención digna a las personas que están ya aquí, que viven en nuestros barrios, en nuestras ciudades y pueblos. Su integración y el reconocimiento de sus derechos y obligaciones no son un acto de caridad, sino una obligación moral y legal que nos enriquece a todos”, ha señalado.

La titular de Migraciones ha insistido además en que la diversidad constituye “el motor de una sociedad más justa y próspera”, destacando que la regularización permitirá reforzar la inclusión social y laboral de personas que ya forman parte del tejido económico y comunitario.

Pensiones garantizadas y más altas

Además de abordar la situación de las personas migrantes, la ministra participó en un encuentro con la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Ávila, donde repasó las reformas impulsadas en el sistema público de pensiones durante los últimos ocho años.

Saiz defendió que las medidas adoptadas han permitido garantizar tanto la sostenibilidad como la suficiencia del sistema, asegurando que “vuestras pensiones están garantizadas, su revalorización está garantizada y las pensiones de vuestros hijos también están garantizadas”.

En este contexto, destacó que la pensión media de jubilación en Castilla y León ha aumentado cerca de un 50% desde 2018, pasando de 1.062 a 1.567 euros mensuales. En el caso de Ávila, la cuantía media ha evolucionado de 913 a 1.378 euros.

La ministra también puso en valor el incremento de las pensiones mínimas, las no contributivas, los complementos a mínimos y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que beneficia actualmente a unas 9.000 personas en la provincia de Ávila y a cerca de 112.000 en Castilla y León.

Visita a la Seguridad Social

La jornada concluyó con una visita a una oficina de la Seguridad Social en la capital abulense, donde la ministra agradeció el trabajo de los empleados públicos y reconoció su papel tanto en la gestión de las prestaciones como en la atención a los ciudadanos.