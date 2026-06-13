Se desmaya un joven en una zona de difícil acceso cuando bajaba el Pico Almanzor en la provincia de Ávila

Un varón de unos 25 años, se ha desmayado este viernes, a las 18:30 horas, cuando bajaba del Pico Almanzor en una zona de difícil acceso para vehículos por tierra, en el término municipal de Navalperal del Tormes, en Ávila, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Al tratarse de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y envía una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El Centro Coordinador de Emergencias, se encargó de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil.

El helicóptero de rescate localizó al senderista entre el refugio de La Laguna Grande de Gredos y la plataforma de Gredos, se aproxima lo más posible al lugar y se queda en estacionario para permitir la bajada de los rescatadores.

La enfermera rescatadora le presta los primeros auxilios y le coloca un triángulo de evacuación para, posteriormente, ser izado mediante maniobra de grúa doble junto a la rescatadora enfermera, al helicóptero de rescate.

El senderista, un varón de unos 25 años, es evacuado hasta la localidad de Hoyos del Espino, donde espera el personal sanitario, que le traslada en ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Navarredonda de la Rinconada.