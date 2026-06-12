Detenidos por apropiarse de más de 62.000 euros de una anciana de 90 años: intentaron cambiar su testamento

Imagen de una de las dos personas detenidas en Ávila. GC

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Ávila a dos personas como presuntas autoras de un delito de apropiación indebida y otro de estafa en grado de tentativa.

Después de que, supuestamente, se apropiaran de más de 62.000 euros pertenecientes a una mujer de 90 años.

La investigación fue desarrollada por especialistas en Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ávila y se inició a raíz de la denuncia presentada por la propia víctima.

La mujer aseguró haber sido perjudicada por dos personas que le prestaban ayuda en las labores domésticas.

Según las pesquisas realizadas por los agentes, los ahora detenidos habrían aprovechado la relación de confianza creada con la anciana y su situación de especial vulnerabilidad para acceder a sus cuentas bancarias y apropiarse presuntamente de un total de 62.643,47 euros.

Las investigaciones también revelaron que los sospechosos habrían intentado convencer a la mujer para que modificara su testamento en su favor.

Para ello, incluso la trasladaron a una notaría con el objetivo de formalizar el trámite y lograr que les dejara en herencia su vivienda y el conjunto de sus bienes económicos. Sin embargo, la operación no llegó a completarse.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de ambos sospechosos durante la mañana del jueves.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos del caso.

La Guardia Civil ha aprovechado este suceso para recordar la importancia de proteger a las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, recomienda mantener una adecuada supervisión de sus gestiones económicas y desconfiar de situaciones en las que terceras personas intenten asumir un control injustificado sobre su patrimonio o sus decisiones personales.