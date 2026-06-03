Candeleda impulsa su futuro con una inversión de 250.000 € para el nuevo polígono industrial y busca empresas

El municipio abulense de Candeleda continúa trabajando, de forma constante, para impulsar su futuro industrial.

El pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasado 28 de mayo, una modificación presupuestaria para destinar un total de 250.000 euros de remanente de tesorería al desarrollo de su futuro polígono industrial.

Como aseguran fuentes municipales la inversión, financiada con fondos procedentes de la liquidación presupuestaria, permitirá avanzar en la licitación plurianual de dicha infraestructura.

Está considerada “estratégica” para “impulsar la actividad económica y la creación de empleo en el municipio”.

Según el Ayuntamiento, esta actuación va a “facilitar la implantación y crecimiento de empresas, autónomos y pequeños negocios, reforzando el tejido productivo local y generando nuevas oportunidades en Candeleda y El Raso”.

El alcalde, Carlos Montesino, ha destacado que el futuro polígono industrial “busca favorecer el emprendimiento y atraer nuevas iniciativas empresariales al municipio”.

Candeleda sigue trabajando, de forma activa, para asentar población en la localidad con un trabajo constante.