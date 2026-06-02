Muere un hombre atrapado por un motocultor en una finca de San Esteban del Valle

Un hombre de unos 70 años ha fallecido atrapado por un motocultor que ha volcado en una finca situada en las afueras de la localidad de San Esteban del Valle (Ávila).

Según ha informado el 112, a las 15:16 horas se recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre se encontraba inconsciente tras este incidente.

El centro de emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Ávila, al Centro Coordinador de Emergencias, por estar en un lugar de difícil acceso, y a Emergencias Sanitarias, que envió el equipo médico del centro de salud de Mombeltrán.

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.